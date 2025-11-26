Sự thật về âm thanh rợn người phát ra từ lò hỏa táng

Một số người kể rằng họ nghe thấy âm thanh như tiếng khóc vang lên từ lò thiêu. Điều gì đã tạo ra những tiếng động ám ảnh đến vậy?

Trong xã hội hiện đại, hình thức mai táng bằng hỏa táng đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Thi thể người đã khuất sẽ được đưa vào lò hỏa táng, sau đó gia đình sẽ nhận lại tro cốt để chôn cất, hoặc gửi lên chùa hay rắc xuống biển, tuy theo phong tục và nhu cầu.

Tuy nhiên, từ khi hình thức hỏa táng ra đời, cũng có rất nhiều lời đồn đại đáng sợ được lan truyền xung quanh nó. Một trong số đó là câu chuyện về những "tiếng khóc" hoặc "tiếng la hét" phát ra từ lò hỏa táng trong lúc thi thể người đã khuất được hỏa thiêu.

Thông qua lời đồn đại và lan truyền của nhiều người, cộng với những suy luận mang yếu tố tâm linh, nhiều người tin rằng đây là âm thanh do "người chết" phát ra. Đó có thể là những "lời cuối" của người đã khuất muốn gửi gắm tới người còn sống, thậm chí là những tiếng kêu đau đớn khi thân thể bị hỏa thiêu.

Những âm thanh phát ra từ lò hỏa thiêu chỉ đơn giản là sự thay đổi bình thường của cơ thể.

Tuy nhiên trên thực tế, những âm thanh này hoàn toàn có thể được giải thích dựa trên cơ sở khoa học. Nó không hề rùng rợn và đáng sợ như những gì con người tưởng tượng, càng không liên quan tới yếu tố tâm linh mà chỉ đơn giản là sự thay đổi bình thường của cơ thể.

Theo cố vấn tâm linh Davida Rappaport chia sẻ: "Khi một người qua đời, cơ thể họ sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trước khi ngừng hoạt động hoàn toàn. Quá trình co cứng tử thi sẽ đạt đến đỉnh điểm sau khoảng 13 tiếng. Khi cơ thể đã hoàn toàn cứng lại, các cơn co thắt cơ bắt đầu mềm trở lại và vi khuẩn trong và ngoài cơ thể bắt đầu quá trình phân hủy, sau khoảng 48-60 tiếng".

Tuy nhiên ngay cả khi một người được tuyên bố là đã chết, các chuyển động, âm thanh, sự phát triển và thay đổi vẫn có thể xảy ra. Thi thể một người vẫn còn thể tạo ra tiếng ồn, chuyển động, tiêu hóa thức ăn, thậm chí rằng gen vẫn có thể hoạt động. Những điều này có thể tạo ra những thay đổi lớn đến cơ, da và các cơ quan khác.

Để giải thích cho hiện tượng người chết vẫn phát ra âm thanh khi được đưa vào lò hỏa táng, đó là do cơ thể khi qua đời vẫn còn đọng khí và nước. Khi đốt cháy đột ngột, áp suất chênh lệch giữa trong và ngoài cơ thể sẽ tạo ra âm thanh. Đối với những bệnh nhân phải điều trị bệnh trước khi qua đời, họ cũng có thể gặp tình trạng tương tự do các loại thuốc tiêm vào cơ thể ảnh hưởng tới xương.

Caleb Backe, chuyên gia sức khỏe tại Maple Holistics, cho biết: "Khi bác sĩ hồi sức cho bệnh nhân, không khí bổ sung sẽ được bơm vào phổi và dạ dày. Khi bệnh nhân qua đời, không khí vẫn có thể thoát ra ngoài nếu y bác sĩ tạo áp lực lên cơ thể trong khi di chuyển nó. Từ đó, cơ thể người chết sẽ tạo ra những âm thanh như tiếng rên rỉ, thậm chí là tiếng rít. Ngay cả khi bệnh nhân không được bơm không khí vào, họ vẫn có thể bị giữ lại oxy trong phổi và sẽ không được giải phóng cho đến khi họ được chuyển đi. Sau đó, không khí sẽ được đẩy ra ngoài, gây ra những âm thanh như tiếng la hét".

Đây chính là lời lý giải theo góc độ khoa học về hiện tượng "tiếng khóc" hay "tiếng la hét" do người đã khuất tạo ra trong khi bị hỏa thiêu.