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[SPOTLIGHT] Vì sao ô tô điện Trung Quốc rẻ hơn xe châu Âu?

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[SPOTLIGHT] Vì sao ô tô điện Trung Quốc rẻ hơn xe châu Âu?

AlixPartners ước tính chi phí sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc thấp hơn châu Âu khoảng 35%, nhờ chuỗi cung ứng hiệu quả và tốc độ phát triển nhanh.

Minh Quân - Hà Anh
#Ô tô điện Trung Quốc #Ô tô điện châu Âu #Chi phí sản xuất #Chuỗi cung ứng #Ngành công nghiệp ô tô

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