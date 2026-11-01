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[SPOTLIGHT] TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng tại Hà Nội

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[SPOTLIGHT] TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng tại Hà Nội

Công an Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng, sau đó khóa chức năng rút tiền vào giữa tháng 4.

Minh Quân - Hà Anh
#TATAO LIVE #Lừa đảo tài chính #Huy động vốn trái phép #Điều tra hình sự #Hà Nội

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