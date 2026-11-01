Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng tại Hà Nội
Công an Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng, sau đó khóa chức năng rút tiền vào giữa tháng 4.
Công an Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng, sau đó khóa chức năng rút tiền vào giữa tháng 4.
Công an Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng, sau đó khóa chức năng rút tiền vào giữa tháng 4.
UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành rà soát từng khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm, bảo đảm đúng thủ tục pháp lý.
Chính phủ đề xuất chỉ cho bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người đủ điều kiện để ngăn đầu cơ. Thiếu dữ liệu xác minh có thể khiến giao dịch đình trệ.
Ngày 7/10, Bộ Công Thương đề xuất tách EVNNPT khỏi EVN, đồng thời xây dựng lộ trình phân định rõ các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
California Fitness & Yoga dừng hoạt động tại nhiều cơ sở từ 25/10. Hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần dịch vụ chưa sử dụng theo tư vấn của luật sư.
Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng khiến nhiều người Mỹ ngoài 30 tuổi trì hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con. Harvard Youth Poll ghi nhận nỗi lo kinh tế.
Elon Musk dự định tặng mỗi trẻ dưới 18 tuổi tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm tới, với tổng giá trị ước gần 10,5 tỷ USD; cách triển khai chưa được công bố.
Doanh nghiệp sản xuất đối mặt áp lực nguyên liệu và thiếu lao động trẻ. Tự động hóa nâng năng suất, giảm lỗi; vốn xanh hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng điều kiện.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Công an Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ TATAO LIVE bị cáo buộc huy động 404 tỷ đồng, sau đó khóa chức năng rút tiền vào giữa tháng 4.
UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành rà soát từng khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026, làm rõ vướng mắc và trách nhiệm, bảo đảm đúng thủ tục pháp lý.
Chính phủ đề xuất chỉ cho bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người đủ điều kiện để ngăn đầu cơ. Thiếu dữ liệu xác minh có thể khiến giao dịch đình trệ.
Ngày 7/10, Bộ Công Thương đề xuất tách EVNNPT khỏi EVN, đồng thời xây dựng lộ trình phân định rõ các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11 và 12 để kích cầu, song các đơn vị du lịch, vận tải cần cân đối lợi nhuận và dòng tiền.
California Fitness & Yoga dừng hoạt động tại nhiều cơ sở từ 25/10. Hội viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho phần dịch vụ chưa sử dụng theo tư vấn của luật sư.
Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà tăng khiến nhiều người Mỹ ngoài 30 tuổi trì hoãn mua nhà, kết hôn và sinh con. Harvard Youth Poll ghi nhận nỗi lo kinh tế.
Elon Musk dự định tặng mỗi trẻ dưới 18 tuổi tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX vào năm tới, với tổng giá trị ước gần 10,5 tỷ USD; cách triển khai chưa được công bố.
Doanh nghiệp sản xuất đối mặt áp lực nguyên liệu và thiếu lao động trẻ. Tự động hóa nâng năng suất, giảm lỗi; vốn xanh hỗ trợ đầu tư khi đáp ứng điều kiện.
Microsoft dự kiến 3–5% trong khoảng 60.000 nhân viên đủ điều kiện sẽ đăng ký nghỉ tự nguyện, trong bối cảnh hãng có kế hoạch đầu tư tới 190 tỷ USD cho AI năm 2026.
Cơ quan Tình báo Tín hiệu Australia cảnh báo AI giúp hacker nhanh chóng tìm lỗ hổng và mở rộng tấn công vào hạ tầng thiết yếu, làm gia tăng rủi ro an ninh mạng.
Giá nhà trung vị tại Mỹ giảm 1,2% trong tháng 9, còn lãi vay mua nhà 30 năm lên 7,4%, khiến người bán phải hạ giá, sửa nhà hoặc hoãn chuyển đi.
Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.
Kính AI và thiết bị đeo có thể âm thầm ghi âm người xung quanh, khiến Meta cùng các hãng công nghệ đối mặt câu hỏi về sự đồng thuận và bảo vệ dữ liệu.
ACV cho biết sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ tháng 12, với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần sau khi hoàn tất công trình và thủ tục vận hành.
Trong 20 ngày tháng 10, Việt Nam ghi nhận 59 lần nhiệt độ chạm hoặc vượt kỷ lục. El Niño rất mạnh làm tăng nguy cơ thiếu mưa, hạn mặn ở Nam Bộ.
Đồng bằng sông Cửu Long cần thu hoạch thêm 327.200 tấn tôm trong quý IV để đạt mục tiêu năm, giữa nguy cơ El Niño, hạn mặn và dịch bệnh.
Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để tái thiết hơn 30 ha quanh Hồ Gươm, xây trung tâm ngầm bốn tầng và hoàn thành dự án vào năm 2029.
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất thu hồi dự án chậm quá 60 tháng, nhằm ngăn găm đất và xử lý 4.685 dự án vướng mắc trên cả nước.
Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 12 dự án với tổng vốn 16,4 tỷ USD; ba dự án đô thị và cảng biển chiếm gần 84%.
Hà Nội đề xuất ưu tiên tối đa 902 hộ phố cổ mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm. Phương án được trình HĐND ngày 28/10, chưa được thông qua.