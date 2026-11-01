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[SPOTLIGHT] Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 từ năm 2029

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[SPOTLIGHT] Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 từ năm 2029

Từ ngày 1/1/2029, Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70, đồng thời hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia lực lượng lao động.

Minh Quân - Hà Anh
#Singapore #Tuổi nghỉ hưu #Tuổi tái tuyển dụng #Việc làm người cao tuổi #Chính sách lao động

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