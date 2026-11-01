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[SPOTLIGHT] Siết bán lại nhà ở xã hội: Lo khâu xét duyệt ách tắc

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[SPOTLIGHT] Siết bán lại nhà ở xã hội: Lo khâu xét duyệt ách tắc

Chính phủ đề xuất chỉ cho bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người đủ điều kiện để ngăn đầu cơ. Thiếu dữ liệu xác minh có thể khiến giao dịch đình trệ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhà ở xã hội #Chính sách nhà ở #Chuyển nhượng bất động sản #Đầu cơ bất động sản #Thủ tục xét duyệt

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