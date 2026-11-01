[SPOTLIGHT] Siết bán lại nhà ở xã hội: Lo khâu xét duyệt ách tắc

Chính phủ đề xuất chỉ cho bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người đủ điều kiện để ngăn đầu cơ. Thiếu dữ liệu xác minh có thể khiến giao dịch đình trệ.