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[SPOTLIGHT] Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine, Nga lên tiếng

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[SPOTLIGHT] Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine, Nga lên tiếng

Elon Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine sau cáo buộc Kiev dùng vệ tinh hỗ trợ UAV tấn công. Nga lên tiếng giữa lúc kết nối quân sự được khôi phục.

Minh Quân - Hà Anh
#Elon Musk #SpaceX #Starlink #Chiến tranh Nga-Ukraine #Máy bay không người lái

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