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[SPOTLIGHT] Giá điện theo giờ chưa áp dụng đại trà cho hộ dân

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[SPOTLIGHT] Giá điện theo giờ chưa áp dụng đại trà cho hộ dân

Bộ Công Thương cho biết chưa áp dụng giá điện theo giờ đại trà cho hộ sinh hoạt. Đề xuất vẫn cần được nghiên cứu, đánh giá tác động và hạ tầng.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Công Thương #Giá điện #Giá điện theo giờ #Điện sinh hoạt #Chính sách năng lượng

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