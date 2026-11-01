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[SPOTLIGHT] Giá chung cư TP.HCM: Nhà cũ giảm, nhà mới vẫn neo cao

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[SPOTLIGHT] Giá chung cư TP.HCM: Nhà cũ giảm, nhà mới vẫn neo cao

Báo cáo quý III/2026 cho thấy căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà vừa túi tiền khan hiếm, người mua thường vay hơn 60%.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường căn hộ TP.HCM #Giá căn hộ sơ cấp #Chung cư cũ #Nhà ở vừa túi tiền #Vay mua nhà

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