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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất bảo vệ người bị mạo danh khi xuất cảnh

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[SPOTLIGHT] Bộ Tài chính đề xuất bảo vệ người bị mạo danh khi xuất cảnh

Bộ Tài chính đề xuất không tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh đăng ký kinh doanh nếu công an xác nhận vụ việc, đồng thời giảm một số mức phạt thuế.

Minh Quân - Hà Anh
#Bộ Tài chính #Hoãn xuất cảnh #Mạo danh đăng ký kinh doanh #Xử phạt thuế #Chính sách thuế

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