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[SPOTLIGHT] Bộ Công Thương định hướng tách EVNNPT khỏi EVN

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[SPOTLIGHT] Bộ Công Thương định hướng tách EVNNPT khỏi EVN

Ngày 7/10, Bộ Công Thương đề xuất tách EVNNPT khỏi EVN, đồng thời xây dựng lộ trình phân định rõ các khâu phát điện, truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.

Minh Quân - Hà Anh
#EVNNPT #EVN #Tái cơ cấu ngành điện #Truyền tải điện #Thị trường điện

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