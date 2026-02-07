Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Serbia chọn hệ thống phòng không Trung Quốc, đối mặt thách thức mới

Việc mua HQ-22 phản ánh chính sách quốc phòng độc lập của Serbia, trong bối cảnh tranh chấp địa chính trị và nhu cầu nâng cấp lực lượng phòng không.

Nguyễn Cúc

Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 250 của Lục quân Serbia đã triển khai các hệ thống phòng không tầm trung HQ-22 do Trung Quốc sản xuất trong các đợt huấn luyện tác chiến cường độ cao. Nội dung huấn luyện tập trung vào kịch bản đánh chặn UAV và các loại tên lửa dẫn đường chính xác – những mối đe dọa ngày càng phổ biến trong xung đột hiện đại.

Kể từ khi được bàn giao vào tháng 4/2022, HQ-22 đã nhanh chóng trở thành trụ cột của mạng lưới phòng không Serbia. Việc tiếp nhận hệ thống này giúp Belgrade thay thế các tổ hợp phòng không lạc hậu có niên đại từ thời Chiến tranh Lạnh, đồng thời bù đắp phần nào sự hạn chế của lực lượng không quân vốn dựa trên các tiêm kích MiG-29 được đưa vào biên chế từ thập niên 1980.

article-6985ed737a6a38-88602542.png
Hệ thống radar cơ động thuộc tổ hợp HQ-22 của Trung Quốc trong biên chế Serbia

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Âu mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung hoặc tầm xa do Trung Quốc sản xuất. Thương vụ phản ánh vị thế địa - chính trị đặc biệt của Serbia: là đối tác chiến lược của NATO, song vẫn duy trì cấu trúc quốc phòng mang đậm dấu ấn công nghệ Liên Xô cũ và theo đuổi chính sách quốc phòng độc lập.

Ngày 2/1/2025, Bộ Quốc phòng Serbia xác nhận HQ-22 đã chính thức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các sĩ quan cấp cao đánh giá hệ thống này đã tạo ra bước ngoặt lớn đối với năng lực phòng không quốc gia. Bộ Quốc phòng Serbia nhấn mạnh việc trang bị tổ hợp FK-3 (tên xuất khẩu của HQ-22) đã “nâng cao đáng kể năng lực kiểm soát và bảo vệ không phận”.

Chỉ huy một đơn vị HQ-22, Đại úy Stefan Manic, cho rằng việc đưa hệ thống vào biên chế là “cột mốc quan trọng” của phòng không Serbia. Theo ông, HQ-22 sở hữu khả năng chống gây nhiễu mạnh, năng lực đối phó hiệu quả với tên lửa chống bức xạ và các biện pháp tác chiến điện tử hiện đại, giúp nâng cao đáng kể khả năng sống còn trong môi trường chiến tranh công nghệ cao.

Trước khi lựa chọn HQ-22, Serbia từng được xem là khách hàng tiềm năng của các hệ thống phòng không tầm xa S-300 hoặc S-400 của Nga. Trong giai đoạn cuối những năm 2010, Belgrade được cho là đã cân nhắc mua một trung đoàn S-400 theo hình thức tín dụng dài hạn. Tuy nhiên, sức ép từ Liên minh châu Âu trong bối cảnh Serbia muốn gia nhập khối, cùng với các đe dọa trừng phạt kinh tế từ Mỹ, đã khiến kế hoạch này không thể triển khai.

article-6985f018d2b3c1-70586943.jpg
Bệ phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống HQ-22 của Trung Quốc trong biên chế Serbia

So với các hệ thống của Nga, HQ-22 được đánh giá là “ít gây tranh cãi hơn” đối với các quốc gia EU láng giềng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng giữa châu Âu và Moscow leo thang. Về mặt kỹ thuật, HQ-22 có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay khí động học, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tốc độ lên tới Mach 3, ở độ cao tối đa 27 km, với tầm bắn khoảng 100 km.

Việc Serbia đặc biệt chú trọng tăng cường phòng không còn gắn liền với ký ức lịch sử về chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999 của NATO. Những thiệt hại lớn về dân sự và cơ sở hạ tầng khi đó đã khiến Belgrade coi phòng không là ưu tiên chiến lược, dù ngân sách quốc phòng còn hạn chế.

Trong tương lai, năng lực phòng không Serbia vẫn đứng trước nhiều câu hỏi, nhất là khi nước này dự kiến tiếp nhận các biến thể Rafale hạ cấp của Pháp, không được trang bị tên lửa không đối không Meteor. Trong bối cảnh địa chính trị biến động, khả năng Serbia tìm kiếm các lựa chọn thay thế, trong đó có tiêm kích J-10C của Trung Quốc để phối hợp với mạng lưới HQ-22, tiếp tục được giới quan sát theo dõi sát sao.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/serbia-deploys-chinese-hq22-drills
#Serbia #HQ-22 #FK-3 #phòng không Serbia #UAV #tên lửa dẫn đường

Bài liên quan

Quân sự

Serbia gây sốc với dàn vũ khí khủng trong buổi duyệt binh lịch sử

Trong cuộc duyệt binh ngày 20/9, Serbia gây choáng váng khi lần đầu phô diễn 19 hệ thống vũ khí mới, từ tên lửa phòng không Trung Quốc tới tiêm kích Rafale.

1-8839.jpg
Cuộc duyệt binh mang tên “Sức Mạnh Đoàn Kết” tổ chức tại Belgrade nhân Ngày Đoàn Kết, Tự Do và Cờ Quốc Gia của Serbia đã trở thành màn trình diễn hoành tráng nhất trong nhiều thập niên.
2-4200.jpg
Khoảng 10.000 quân nhân cùng hơn 2.500 khí tài, bao gồm 600 xe cơ giới, 70 máy bay và 20 tàu chiến, đồng loạt xuất hiện trên đường phố thủ đô, tạo nên khung cảnh thị uy vừa hoành tráng vừa mang nhiều thông điệp chiến lược.
Xem chi tiết

Quân sự

Tên lửa PL-15 Trung Quốc lập công lớn ngay lần đầu thực chiến

Xung đột quân sự giữa hai quốc gia Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan đã ghi nhận lần đầu tiên ghi nhận "sát thủ trên không" PL-15 của Trung Quốc thực chiến.

Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien
 Cách đây khoảng 10 ngày, giữa lúc xung đột của 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc đã thực hiện giao hàng khẩn cấp tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cho Pakistan, dùng để trang bị cho máy bay chiến đấu JF-17 của nước này.
Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien-Hinh-2
Chuyến giao hàng tên lửa PL-15 cho Pakistan cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc như một đồng minh nhanh chóng, và có chiến lược nhất định ở Nam Á. Đúng như dự đoán của giới quan sát, trong ngày 7/5 đã ghi nhận lần đầu tiên tên lửa này xuất kích trong thực chiến.  
Ten lua PL-15 Trung Quoc lap cong lon ngay lan dau thuc chien-Hinh-3
Xem chi tiết

Quân sự

Trung Quốc giao tên lửa tầm xa cho Pakistan giữa căng thẳng Ấn Độ

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang, xuất hiện nhiều báo cáo cho rằng, Không quân Pakistan đã nhận được lô hàng tên lửa không đối không tầm xa PL-15 tiên tiến từ Trung Quốc.

Trung Quoc giao ten lua tam xa cho Pakistan giua cang thang An Do
Theo kênh STRATCOM Bureau, Trung Quốc đã thực hiện giao hàng khẩn cấp tên lửa không đối không tầm xa PL-15 cho Pakistan, dùng để trang bị cho máy bay chiến đấu JF-17 của nước này. Ảnh: @Brandsynario. 
Trung Quoc giao ten lua tam xa cho Pakistan giua cang thang An Do-Hinh-2
Bài đăng của The STRATCOM Bureau trên mạng xã hội X đi kèm một bức ảnh được cho là của một chiếc JF-17 của Pakistan được trang bị tên lửa PL-15. Ảnh: @The STRATCOM Bureau/X. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới