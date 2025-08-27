Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Săn bình minh ở Mũi Nghinh Phong "thiên đường sống ảo" tại TP HCM

Du lịch

Săn bình minh ở Mũi Nghinh Phong "thiên đường sống ảo" tại TP HCM

Mũi Nghinh Phong mùa nào cũng đẹp, từ sắc cỏ hoang vu hè đến xanh mướt mùa mưa, là điểm đến lý tưởng để ngắm bình minh và sống ảo.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mũi Nghinh Phong tọa lạc tại số 1 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP HCM, nổi bật với địa thế tựa lưng vào núi Nhỏ (núi Tao Phùng), mặt hướng ra biển, đón gió mát lành. Ảnh Vinwonders
Mũi Nghinh Phong tọa lạc tại số 1 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, TP HCM, nổi bật với địa thế tựa lưng vào núi Nhỏ (núi Tao Phùng), mặt hướng ra biển, đón gió mát lành. Ảnh Vinwonders
Dãy đất nhô ra biển này từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ và cộng đồng yêu du lịch, nhờ khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ảnh QuachNgan
Dãy đất nhô ra biển này từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc của giới trẻ và cộng đồng yêu du lịch, nhờ khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Ảnh QuachNgan
Dù mùa nào, Mũi Nghinh Phong vẫn mang nét đẹp riêng. Ảnh heyymonkie
Dù mùa nào, Mũi Nghinh Phong vẫn mang nét đẹp riêng. Ảnh heyymonkie
Mùa hè, cây cỏ hơi khô tạo cảm giác hoang vu, thích hợp cho những bộ ảnh cá tính, phóng khoáng. Ảnh tt.1609
Mùa hè, cây cỏ hơi khô tạo cảm giác hoang vu, thích hợp cho những bộ ảnh cá tính, phóng khoáng. Ảnh tt.1609
Mùa mưa, thảm cỏ xanh mướt nối tiếp nhau, mang đến cảm giác tươi mới, dễ chịu, rất thích hợp cho những buổi picnic hay chụp ảnh gia đình. Ảnh Nganbella1996
Mùa mưa, thảm cỏ xanh mướt nối tiếp nhau, mang đến cảm giác tươi mới, dễ chịu, rất thích hợp cho những buổi picnic hay chụp ảnh gia đình. Ảnh Nganbella1996
Du khách nên đến sớm để đón bình minh. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng vàng trải khắp dãy núi, biển và thảm cỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh Phạm Ngọc Tuấn
Du khách nên đến sớm để đón bình minh. Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng vàng trải khắp dãy núi, biển và thảm cỏ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh Phạm Ngọc Tuấn
Những ai yêu nhiếp ảnh thường đến vào thời điểm này để chụp những tấm ảnh ánh sáng mềm mại, phản chiếu trên biển, hoặc thử các góc chụp với thảm cỏ trải dài và những tảng đá nhô ra biển. Ảnh Hà Anh
Những ai yêu nhiếp ảnh thường đến vào thời điểm này để chụp những tấm ảnh ánh sáng mềm mại, phản chiếu trên biển, hoặc thử các góc chụp với thảm cỏ trải dài và những tảng đá nhô ra biển. Ảnh Hà Anh
Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn, du khách có thể đi bộ lên đỉnh dốc nhỏ của núi Nhỏ để ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Từ đây, biển, núi, thảm cỏ và ánh sáng bình minh hòa quyện tạo nên một khung cảnh hoàn hảo, khó nơi nào sánh bằng. Ảnh Phạm Ngọc Tuấn
Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn, du khách có thể đi bộ lên đỉnh dốc nhỏ của núi Nhỏ để ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao. Từ đây, biển, núi, thảm cỏ và ánh sáng bình minh hòa quyện tạo nên một khung cảnh hoàn hảo, khó nơi nào sánh bằng. Ảnh Phạm Ngọc Tuấn
Bên cạnh việc chụp ảnh và ngắm bình minh, Mũi Nghinh Phong còn gần nhiều bãi tắm nổi tiếng, thuận tiện để du khách kết hợp tham quan hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời như dạo bộ, cắm trại ngắn ngày, thư giãn bên biển, hoặc ngắm hoàng hôn. Ảnh pm.d98
Bên cạnh việc chụp ảnh và ngắm bình minh, Mũi Nghinh Phong còn gần nhiều bãi tắm nổi tiếng, thuận tiện để du khách kết hợp tham quan hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời như dạo bộ, cắm trại ngắn ngày, thư giãn bên biển, hoặc ngắm hoàng hôn. Ảnh pm.d98
Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên ghé thăm, du khách nên đến sáng sớm hoặc chiều muộn, mặc trang phục thoải mái, chuẩn bị nước uống, chú ý an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh Huyền Ngọc Đỗ
Theo kinh nghiệm của những người thường xuyên ghé thăm, du khách nên đến sáng sớm hoặc chiều muộn, mặc trang phục thoải mái, chuẩn bị nước uống, chú ý an toàn và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh Huyền Ngọc Đỗ
Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Mũi Nghinh Phong là điểm lý tưởng để du khách đón bình minh, thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng biển trời thơ mộng suốt cả ngày. Ảnh Huyền Ngọc Đỗ
Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Mũi Nghinh Phong là điểm lý tưởng để du khách đón bình minh, thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng biển trời thơ mộng suốt cả ngày. Ảnh Huyền Ngọc Đỗ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Mũi Nghinh Phong #ngắm bình minh Vũng Tàu #check-in Mũi Nghinh Phong #du lịch TP HCM #địa điểm sống ảo #ảnh bình minh biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT