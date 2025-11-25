Rương cổ Pompeii cất giấu vật phẩm phép thuật gây sửng sốt

Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Từ bộ đồ Người Nhện đen bí ẩn đến cosplay Người Nhện đỏ rực rỡ, Pi Tiên khiến cộng đồng game thủ náo loạn.
Tình trạng ngập lụt đang diễn ra nghiêm trọng ở Thái Lan. Trong đó, Narathiwat là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhất.
Apple ra mắt Liquid Glass khiến cả ngành chạy theo, trong khi thiết kế ứng dụng Android vẫn bị xem nhẹ.
Nhiều người bất ngờ khi biết bốn con giáp này luôn miệng than thiếu tiền, nhưng thực tế lại sở hữu khả năng tích lũy tài chính mạnh mẽ ít ai ngờ.
Con cua nặng hơn 1,8kg vừa đạt danh hiệu "vua cua" thuộc giống cua càng sen - một loài đặc hữu của vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau.
Cây xanh giúp không gian nghỉ ngơi thêm tươi mát, gần gũi thiên nhiên, tuy nhiên không phải cây nào cũng phù hợp đặt trong phòng ngủ.
Mặt trận Pokrovsk lâm vào tình thế sống còn, 2.000 quân Ukraine mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng; nhưng chỉ huy Quân đội Ukraine ở Pokrovsk quyết tâm phá vây.
Trước ca sĩ Đan Trường, một số nghệ sĩ Việt cũng trở thành tâm điểm vì vấn đề từ thiện.
Dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, mang đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo trên cao nguyên đá Mèo Vạc.
Nữ hoàng Boudica, biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống La Mã, vẫn được nhớ đến như một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thời cổ đại.
Các nhà khoa học phát hiện cụm miệng phun thủy nhiệt độc đáo ngoài khơi Papua New Guinea, hé lộ một hệ sinh thái hoàn mới.
Khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc của một chàng trai Việt bỗng nhiên viral trên mạng xã hội bởi giao diện 'tham quan' đầy thú vị.
NVIDIA đạt doanh thu 57 tỷ USD và lợi nhuận gần 32 tỷ USD, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng AI.
Song Ok Sook, Kim Hye Soo, Bae Jung Nam....đều bàng hoàng trước sự ra đi của nam nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae.
Trong bộ ảnh mừng tuổi mới, Mèo Trái Đất đã khoe trọn vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, tươi tắn.
Sở hữu nhan sắc đài các, dịu dàng tựa 'nàng thơ', cô nàng MC Võ Phan Như Bình mang đến một làn gió thanh lịch và ngọt ngào cho sân khấu Liên Quân Mobile.
Google ra mắt Nano Banana Pro, phiên bản Gemini 3 Pro Image, tạo ảnh chính xác và giàu ngữ cảnh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/11, Thiên Bình quý nhân giúp đỡ nhiều, tài lộc nhân duyên đều tốt. Bạch Dương cần tỉnh táo khi đầu tư, đừng tham quá.
Một số đại lý vừa tiết lộ mức giá dự kiến cho Toyota Hilux 2026 có thể sẽ khởi điểm từ 800 triệu và chạm ngưỡng 1,1 tỷ đồng khi bán chính hãng tại Việt Nam.
Thưởng thức bánh khọt giòn rụm với nhân tôm, thịt, mực và rau sống ngay tại nhà nhờ công thức đơn giản, dễ thực hiện.