Rương cổ Pompeii cất giấu vật phẩm phép thuật gây sửng sốt

Kho tri thức

Một chiếc rương đặc biệt trong tàn tích Pompeii được phát hiện, bên trong chứa hàng loạt đồ vật kỳ lạ gợi ý nghi lễ bí ẩn từng tồn tại trước thảm họa núi lửa.

Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
Thành phố cổ Pompeii đã bị nhấn chìm trong biển lửa do núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Pompeii, Ý này, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Ý bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ kỳ quái. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Đó là một chiếc rương bị vùi lấp trong tàn tích của một ngôi nhà cổ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Khai quật chiếc rương này, các chuyên gia tìm thấy đá quý, bùa hộ mệnh, gương và hạt thủy tinh. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Cụ thể, chiếc rương chứa các loại đá quý như thạch anh tím và hổ phách, cũng như một tấm bùa hộ mệnh hình con bọ hung có nguồn gốc từ Trung Đông. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Trong chiếc rương còn có một viên đá mã não khắc hình một người thợ thủ công và một chuỗi tràng hạt bằng thủy tinh có đầu của Dionysus - vị thần rượu vang, sinh sản và lễ hội trong thần thoại Hy Lạp. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Ý cho rằng, những vật dụng này họ tin là của một phù thủy. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
Massimo Osanna, giám đốc thành phố cổ, cho biết hầu hết các đồ vật này đều thuộc về một người phụ nữ. Các nhà khảo cổ tin rằng, những đồ vật này được sử dụng trong các nghi lễ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Ý.
