Ruộng bậc thang bản Kim Nọi, góc check-in mê mẩn giữa núi rừng Mù Cang Chải

Du lịch

Ruộng bậc thang bản Kim Nọi, góc check-in mê mẩn giữa núi rừng Mù Cang Chải

Từ mỏm đá bản Kim Nọi, du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Mù Cang Chải uốn lượn, đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nằm cách chợ trung tâm Mù Cang Chải khoảng 8 km, bản Kim Nọi là điểm đến mới nổi với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt mùa mạ non và vàng óng mùa lúa chín. Ảnh Thu Ngoác
Cung đường dẫn vào bản đã được trải bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho xe máy di chuyển. Một vài đoạn dốc có thể khiến du khách hít thở sâu, nhưng hoàn toàn không quá khó khăn. Ảnh Thu Ngoác
Đối với ôtô loại nhỏ từ 5-7 chỗ, việc di chuyển vẫn khả thi, chỉ cần lưu ý những đoạn đường hẹp không thể tránh nhau. Ảnh Thu Ngoác
Từ mỏm đá Kim Nọi, tầm nhìn bao quát toàn cảnh các thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động mà bất kỳ tay máy nào cũng muốn lưu giữ. Ảnh Thu Ngoác
Điểm nhấn của Kim Nọi không chỉ là cảnh sắc, mà còn là trải nghiệm đậm chất địa phương. Du khách có thể dừng chân trò chuyện với người dân, tìm hiểu cách họ cấy lúa và chăm sóc nương rẫy. Ảnh Thu Ngoác
Bản Kim Nọi vẫn giữ được sự yên bình, không bị quá đông đúc như các điểm du lịch khác, giúp trải nghiệm thêm phần thư thái và chân thật. Ảnh Thu Ngoác
Với những ai yêu thích sống ảo, mỏm đá Kim Nọi là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh bình minh hay hoàng hôn, khi ánh sáng chiếu xuống ruộng bậc thang tạo nên màu vàng rực rỡ và bóng núi hùng vĩ. Ảnh Thu Ngoác
Ngoài ra, việc di chuyển bằng xe máy hay ôtô nhỏ cũng mang lại cảm giác tự do khám phá, kết hợp với những khoảng dừng chân ngắm cảnh hoặc thưởng thức ẩm thực địa phương. Ảnh Thu Ngoác
Đến Kim Nọi, du khách không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn trải nghiệm văn hóa nông thôn Tây Bắc. Ảnh Thu Ngoác
Đây là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tránh xa phố thị ồn ào, hòa mình vào không gian núi rừng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ giữa biển lúa bậc thang. Ảnh Thu Ngoác
