'Rồng xanh' xuất hiện, Tây Ban Nha lập tức ra lệnh cấm tắm biển

Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của "rồng xanh" - sinh vật được mệnh danh là "sát thủ đẹp nhất đại dương", Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm tắm ở 3 bãi biển.

Tâm Anh (TH)
Lực lượng cứu hộ ở Tây Ban Nha đã dựng cờ đỏ dọc bờ biển Villaricos (thuộc Cuevas del Almanzora, tỉnh Almeria) để bảo vệ du khách sau khi phát hiện một cá thể "rồng xanh" tại bãi biển Cala Siret. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lệnh cấm tắm biển được công bố vào tối 31/9 (giờ địa phương), đánh dấu lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 1 tháng các bãi biển trong khu vực phải đóng cửa vì sự xuất hiện của loài sinh vật nguy hiểm này. Ảnh: timesofindia.
Theo thông báo chính thức, lệnh cấm áp dụng cho 3 bãi biển: Cala Verde, El Payazo và Cala Siret. Các bãi biển còn lại của thị trấn sẽ treo cờ vàng để cảnh báo nguy cơ. Ảnh: timesofindia.
Rồng xanh hay còn gọi sên rồng có tên khoa học là Glaucus atlanticus. Đây là một loài sên biển có vẻ ngoài ấn tượng nhưng rất nguy hiểm. Chúng có thể giữ lại các tế bào châm gây nhức nhối từ các bữa ăn và dàn trải các tế bào này dọc theo các “ngón tay” của mình. Đây là thứ chúng thường dùng khi săn mồi. Ảnh: johneichler.
Do đó, vết chích của rồng xanh có thể gây đau đớn và thậm chí là nguy hiểm cho con người bất chấp kích thước chỉ khoảng 3 cm. Các triệu chứng phổ biến khi bị rồng biển tấn công bao gồm: buồn nôn, đau đớn và nôn, sưng cục bộ, phát ban. Ảnh: timesofindia.
Rồng xanh thường trôi dạt ở ngoài khơi, lộn ngửa bồng bềnh trên mặt nước nhờ có màu sắc giống như dạng màu tương phản. Mặt có màu xanh thẫm hơn ở phía trên cho phép chúng ngụy trang giống màu nước ở đại dương khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Sylke Rohrlach.
Trong khi đó, mặt có màu bạc của rồng xanh hướng xuống đáy biển giúp loại bỏ bóng của nó khi ánh sáng ban ngày chiếu xuống. Ảnh: tangatawhenua.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
