‘Mổ xẻ’ khí tài đặc biệt xuất hiện trong Lễ duyệt binh tại Nga

Theo truyền thông Nga, Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 10h (14h giờ Hà Nội) ngày 9/5 tại Quảng trường đỏ ở thủ đô Moskva của Nga, kéo dài khoảng một tiếng. Lễ duyệt binh quy mô lớn trên Quảng trường Đỏ năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân cùng hàng trăm phương tiện, khí tài quân sự hiện đại của Nga. Từ các xe tăng chủ lực như T-72B3M và T-90M đến pháo tự hành bánh lốp và hệ thống phóng vũ khí hành trình, các khí tài được cho là sẽ phù hợp với chiến lược quân sự hiện nay của Nga. BTR-82A là xe bọc thép chở quân (APC) bánh lốp 8x8 đóng vai trò xương sống cho lực lượng bộ binh cơ giới của Nga. Được trang bị pháo tự động 30mm 2A72 và súng máy đồng trục 7,62mm PKTM, xe có hỏa lực mạnh hơn so với các dòng tiền nhiệm. Lớp giáp bảo vệ xe đã được cải tiến, động cơ mạnh hơn và hệ thống liên lạc hiện đại hơn, phù hợp với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Được thiết kế để vận chuyển quân và hỗ trợ hỏa lực, BTR-82A có thể chở tối đa bảy binh sĩ ngoài kíp chiến đấu. Khả năng cơ động và đổ bộ cho phép xe hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình, mang lại sự linh hoạt trong cả tấn công và phòng thủ. Việc tích hợp hệ thống dẫn đường và nhắm bắn hiện đại cũng giúp tăng cường hiệu quả hoạt động của xe trên thực địa. ZA-SPN TITAN là xe chuyên dụng có các lớp bảo vệ, thiết kế cho các vai trò trinh sát và chỉ huy. Lớp giáp bảo vệ của xe ở dạng mô-đun và có thể được trang bị nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm các trạm vũ khí điều khiển từ xa. Tính linh hoạt và khả năng cơ động của dòng xe chiến đầu này khiến nó trở thành một khí tài có giá trị cho việc triển khai các nhiệm vụ nhanh và các hoạt động đặc biệt. Typhoon-K53949, còn được gọi là "Phoenix", là phương tiện chống phục kích chống mìn (MRAP) được thiết kế để vận chuyển đội quân an toàn trong môi trường thù địch. Thân xe hình chữ V nhằm làm chệch hướng các vụ nổ mìn và thiết bị nổ tự chế (IED) và có thể được trang bị thêm trạm vũ khí từ xa để tự vệ. Linza là xe cứu thương bọc thép 4x4 được phát triển để vận chuyển những người bị thương khỏi chiến trường nhanh chóng và an toàn. Xe có khả năng chống đạn và bom mìn, được trang bị thiết bị y tế để ổn định bệnh nhân trong quá trình vận chuyển. Spartak là xe bọc thép hạng nhẹ được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, tuần tra và chỉ huy. Xe có khả năng chống lại hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn, có thể được trang bị nhiều hệ thống vũ khí khác nhau. Tính cơ động và khả năng thích ứng khiến nó phù hợp với nhiều vai trò hoạt động. Tigr-M là xe cơ động bộ binh địa hình đa năng được sử dụng để trinh sát, tuần tra và vận chuyển quân. Lớp giáp bảo vệ xe đã được tăng cường, ngoài ra xe có thể trang bị nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, bao gồm súng máy và súng phóng lựu. BMP-1AM "Basurmanin" là phiên bản nâng cấp của xe chiến đấu bộ binh BMP-1. Xe có lớp giáp bảo vệ được cải thiện, hệ thống kiểm soát hỏa lực mới và pháo tự động 30mm, nâng cao hiệu quả chiến đấu và khả năng sống sót trên chiến trường hiện đại. Quá trình hiện đại hóa bao gồm tích hợp các hệ thống liên lạc và dẫn đường tiên tiến, cải thiện nhận thức tình huống và phối hợp trên chiến trường. BMP-1AM vẫn giữ nguyên khả năng đổ bộ, cho phép xe hoạt động trong nhiều môi trường. Các bản nâng cấp kéo dài tuổi thọ của xe, cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí cho các đơn vị bộ binh cơ giới BMP-2M "Berezhok" là phiên bản hiện đại hóa của xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Xe được trang bị mô-đun chiến đấu "Berezhok", bao gồm pháo tự động 30mm, tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến, tăng cường đáng kể hỏa lực và khả năng tấn công mục tiêu. Những cải tiến này tăng khả năng sát thương của xe đối với cả mục tiêu bọc thép và mục tiêu mềm, trong khi hệ thống quang học và ngắm bắn được nâng cấp giúp tăng độ chính xác và nhận thức tình huống. BMP-2M vẫn duy trì khả năng đổ bộ và khả năng cơ động, đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau. BMP-3 là xe chiến đấu bộ binh bánh xích nổi tiếng với hỏa lực và khả năng cơ động. Biến thể được giới thiệu trong cuộc duyệt binh có thêm các tấm giáp ở phía trước và hai bên, cũng như giáp lồng thép xung quanh tháp pháo, tăng cường khả năng bảo vệ chống lại vũ khí chống tăng và thiết bị nổ tự chế. Được trang bị pháo chính 100mm có khả năng bắn tên lửa dẫn đường, pháo tự động 30mm và súng máy 7,62mm, BMP-3 cung cấp hỏa lực đáng kể. Lớp giáp bổ sung giúp cải thiện khả năng sống sót của kíp lái trong các môi trường có nguy cơ cao, trong khi khả năng đổ bộ và hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến của xe đảm bảo tính linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu. Kurganets-25 là xe bọc thép bánh xích thế hệ tiếp theo được thiết kế để thay thế các xe chiến đấu bộ binh cũ. Xe có lớp giáp mô-đun, thiết bị điện tử tiên tiến và có thể được cấu hình cho nhiều vai trò khác nhau, bao gồm vận chuyển quân và hỗ trợ hỏa lực. Thiết kế của xe nhấn mạnh vào khả năng bảo vệ kíp lái và khả năng sống sót trên chiến trường. Được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa chứa pháo tự động 30mm và tên lửa chống tăng có điều khiển, Kurganets-25 có hỏa lực đáng kể. Khả năng đổ bộ và hệ thống treo tiên tiến mang lại sự linh hoạt trong hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau. Thiết kế mô-đun của xe cho phép nâng cấp và điều chỉnh trong tương lai để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của chiến trường. BMD-4M là xe chiến đấu bộ binh trên không được lực lượng đổ bộ đường không Nga sử dụng. Phiên bản có thể tham gia duyệt binh có các tấm giáp bổ sung ở mỗi bên và lớp giáp lồng thép xung quanh tháp pháo, tăng cường khả năng bảo vệ trong khi vẫn duy trì khả năng thả dù. Được trang bị pháo chính 100mm có khả năng bắn tên lửa dẫn đường, pháo tự động 30mm và súng máy 7,62mm, BMD-4M cung cấp hỏa lực mạnh mẽ. Thiết kế nhẹ và hệ thống treo tiên tiến cho phép xe triển khai và cơ động nhanh chóng trên nhiều địa hình khác nhau. Lớp giáp bổ sung giúp cải thiện khả năng sống sót của đoàn xe trong tác chiến. BTR-MDM "Rakushka" là xe bọc thép chở quân được thiết kế cho lực lượng đổ bộ đường không Nga. Biến thể trong cuộc duyệt binh có ba hàng tấm giáp ở mỗi bên, tăng cường khả năng bảo vệ cho quân đội trong quá trình vận chuyển và hoạt động trong môi trường thù địch. Dựa trên khung gầm BMD-4M, BTR-MDM có khả năng cơ động cao và khả năng đổ bộ, cho phép xe hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Nội thất rộng rãi có thể chở tới 13 binh sĩ được trang bị đầy đủ, phù hợp cho các nhiệm vụ triển khai và hỗ trợ nhanh chóng. T-72B3M là phiên bản hiện đại hóa tiên tiến nhất của nền tảng xe tăng T-72 cũ, được đánh giá đạt tiêu chuẩn chiến đấu đương đại. Hệ thống có pháo nòng trơn 125mm 2A46M-5 với bộ nạp đạn tự động, có khả năng bắn đạn APFSDS, HE-FRAG và ATGM. Xe tăng cũng được trang bị hệ thống ngắm nhiệt đa kênh Sosna-U mới, khả năng kiểm soát hỏa lực được cải thiện và động cơ được nâng cấp tạo ra công suất lên tới 1.130 mã lực giúp di chuyển tốt hơn. T-72B3M kết hợp các gói giáp phản ứng nổ và giáp lồng để tăng khả năng bảo vệ chống lại RPG (súng phóng lựu chống tăng) và ATGM (tên lửa chống tăng dẫn đường), hệ thống cảnh báo và thiết bị liên lạc được cải thiện. Phiên bản này kéo dài tuổi thọ của nền tảng T-72 và cho phép nó tiếp tục hoạt động hiệu quả trong môi trường kết hợp cùng với các xe tăng hiện đại hơn như T-90M. T-80BVM là phiên bản nâng cấp sâu của dòng T-80 với lớp giáp phản ứng nổ (ERA) Relikt tiên tiến, pháo nòng trơn 125mm và hệ thống kiểm soát hỏa lực mới. Không giống như T-72 hay T-90, T-80BVM vẫn giữ nguyên động cơ tua bin khí, mang lại khả năng tăng tốc và hiệu suất vượt trội trong điều kiện khí hậu lạnh, khiến nó đặc biệt phù hợp cho hoạt động ở các vùng phía bắc Nga. Hệ thống vũ khí cải tiến của xe bao gồm kính ngắm hình ảnh nhiệt, bệ súng ổn định và khả năng bắn tên lửa dẫn đường qua nòng súng chính. T-80BVM được trang bị giáp thanh ngang bên hông và phía sau cùng khả năng bảo vệ tấn công trên đỉnh, tăng cường khả năng sống sót trong điều kiện chiến trường hiện đại. Khả năng cơ động và hỏa lực cao khiến nó trở thành mũi nhọn hiệu quả cho các cuộc tấn công bọc thép nhanh. T-90M "Proryv" là xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến nhất đã được chứng minh khả năng chiến đấu của Nga, hiện đang được sử dụng. Xe có thiết kế tháp pháo hàn mới được trang bị pháo 2A46M-5 125mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng có điều khiển, cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực Kalina để cải thiện khả năng bắt mục tiêu và giao tranh. Xe tăng bao gồm hệ thống ngắm toàn cảnh, hình ảnh nhiệt và súng máy 7,62mm điều khiển từ xa. T-90M cũng tích hợp lớp giáp nhiều lớp tiên tiến với Relikt ERA và hệ thống quản lý chiến đấu hoàn toàn số hóa giúp tăng cường khả năng phối hợp với các đơn vị khác. Lớp bảo vệ bổ sung bao gồm giáp thanh, bảo vệ mìn dưới thân xe và hệ thống phòng thủ NBC (hạt nhân-sinh học-hóa học. Với động cơ V-92S2F mạnh mẽ tạo ra công suất 1.130 mã lực, T-90M cân bằng giữa tốc độ, hỏa lực và khả năng bảo vệ, biến nó thành nền tảng lực lượng thiết giáp Nga hiện đại.



2S19M "Msta-S" là pháo tự hành 152mm được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực gián tiếp cho lực lượng mặt đất. Pháo có tháp pháo xoay 360 độ, hệ thống nạp đạn tự động và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, cho phép thực hiện các nhiệm vụ bắn nhanh và chính xác. Khung gầm của xe dựa trên xe tăng T-80, mang lại khả năng cơ động và bảo vệ trên chiến trường.

Với tầm bắn lên tới 29 km khi sử dụng đạn tiêu chuẩn và lên tới 36 km khi sử dụng đạn tăng tầm, Msta-S có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Tính linh hoạt của pháo cho phép nó thực hiện nhiều vai trò khác nhau, bao gồm hỏa lực phản pháo, chế áp vị trí của đối phương và hỗ trợ các hoạt động tấn công. 2S44 "Giatsint-K" là pháo tự hành hiện đại được phát triển để tăng cường khả năng pháo binh của Quân đội Nga. Xe phát triển dựa trên khung gầm bánh xe BAZ-6910-027 Voschina 8x8 và tích hợp pháo 152mm 2A36 "Hyacinth-B", tạo sự cân bằng giữa tính cơ động và hỏa lực. Cấu hình này cho phép triển khai và định vị lại nhanh chóng trên chiến trường.



Được thiết kế cho các nhiệm vụ hỏa lực tầm xa, Giatsint-K có thể cung cấp hỏa lực hỗ trợ hiệu quả chống lại các công sự, xe bọc thép và nơi tập trung quân của đối phương. Khung gầm bánh xe của nó cho phép phạm vi hoạt động và tốc độ tốt hơn so với các xe bánh xích khác, khiến nó phù hợp với các tình huống chiến đấu hiện đại, nhịp độ nhanh.

2S43 "Malva" là pháo tự hành 152mm được lắp trên khung gầm bánh xe 8x8, kết hợp hỏa lực của pháo binh truyền thống với tính cơ động cải tiến. Xe có pháo 2A64, có khả năng bắn nhiều loại đạn, bao gồm đạn nổ mạnh và đạn dẫn đường chính xác, với tầm bắn hiệu quả lên tới 24,5 km.



Thiết kế của Malva nhấn mạnh vào chiến thuật triển khai nhanh, kết hợp bắn và di chuyển, cho phép xe thực hiện các nhiệm vụ hỏa lực và nhanh chóng di chuyển để tránh hỏa lực phản pháo. Nền tảng bánh xe của nó làm giảm gánh nặng hậu cần và yêu cầu bảo trì, trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí cho lực lượng pháo binh hiện đại. Tornado-S là hệ thống tên lửa phóng loạt 300mm (MLRS) hiện đại được phát triển để thay thế các hệ thống cũ hơn của Liên Xô như BM-30 Smerch. Nó có khả năng phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm cả đạn dược có điều khiển, với tầm bắn lên tới 120 km, cung cấp khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu của đối phương.

Được trang bị hệ thống điều hướng và kiểm soát hỏa lực tiên tiến, Tornado-S có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác, giảm thiệt hại và tăng hiệu quả. Khả năng cơ động và triển khai nhanh chóng khiến nó trở thành một khí tài có giá trị trong cung cấp hỏa lực tập trung, ở cả các hoạt động tấn công và phòng thủ.

TOS-2 là hệ thống súng phun lửa hạng nặng thế hệ tiếp theo được thiết kế để cung cấp đạn dược nhiệt áp chống lại các công sự, nhân sự và xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Được lắp trên khung gầm bánh xe 6x6, xe có khả năng cơ động và hậu cần tốt hơn so với các thế hệ trước có bánh xích.

Với tầm bắn lên tới 20 km, TOS-2 có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn, sử dụng tên lửa 220 mm để tạo ra hiệu ứng áp suất quá mức tàn phá. Việc tích hợp các hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu hiện đại giúp tăng độ chính xác, trong khi yêu cầu về nhân lực giảm và hệ thống nạp đạn tự động giúp cải thiện hiệu quả hoạt động.



Iskander-M là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao một cách chính xác. Nó có thể mang theo nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn thông thường, nhiệt áp và hạt nhân, với tầm bắn lên tới 500 km, cho phép nó tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương.Khả năng cơ động và triển khai nhanh chóng của hệ thống khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn, tăng khả năng sống sót. Các hệ thống dẫn đường tiên tiến đảm bảo độ chính xác cao, khiến nó trở thành một công cụ đáng gờm để răn đe và tấn công có tác động lớn trong chiến tranh hiện đại.



S-400 "Triumf" là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa được thiết kế để phòng thủ chống lại máy bay, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở tầm bắn lên tới 400 km và độ cao lên tới 30 km, cung cấp phạm vi phòng không toàn diện.



Được trang bị nhiều loại tên lửa và hệ thống radar tiên tiến, S-400 có thể theo dõi và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu, khiến nó trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không tích hợp của Nga. Việc triển khai S-400 giúp tăng cường khả năng bảo vệ các tài sản và lực lượng chiến lược chống lại các mối đe dọa trên không.



Bệ phóng gắn trên xe tải máy bay không người lái Orlan là một nền tảng di động được thiết kế để triển khai các máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 cho các nhiệm vụ trinh sát và tác chiến điện tử. Được lắp trên xe tải quân sự, bệ phóng này cho phép triển khai và thu hồi máy bay không người lái nhanh chóng trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau.

Các UAV Orlan-10 cung cấp khả năng tình báo, giám sát và thu thập mục tiêu theo thời gian thực, nâng cao nhận thức về tình huống và hỗ trợ các đơn vị pháo binh và tên lửa. Bệ phóng gắn trên xe tải giúp tăng tính linh hoạt trong hoạt động và giảm thời gian cần thiết để phóng và thu hồi UAV.



Xe phóng đạn Lancet tuần kích là hệ thống di động được thiết kế để triển khai UAV Lancet, hoạt động như đạn dược dẫn đường chính xác có khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Được lắp trên xe tải quân sự, bệ phóng cho phép triển khai nhanh chóng và tăng phạm vi hoạt động. UAV Lancet có thể bay lượn trên chiến trường, xác định mục tiêu và thực hiện các cuộc tấn công theo kiểu kamikaze, giúp loại trang bị này hiệu quả trong việc chống lại cả người, xe cộ và công sự của đối phương. Bệ phóng gắn trên xe tăng cường tính linh hoạt và khả năng phản ứng của máy bay không người lái.

Xe phóng đạn dược Geran-2 là nền tảng di động được thiết kế để triển khai UAV Geran-2, được cho là phiên bản Nga sản xuất của máy bay không người lái Shahed-136 Iran. Những máy bay không người lái này được sử dụng để tấn công chính xác tầm xa vào các mục tiêu chiến lược

Được lắp trên xe tải KamAZ-6350 8x8, bệ phóng cho phép triển khai nhanh chóng và tăng khả năng cơ động trên chiến trường. UAV Geran-2 đã được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, chứng minh hiệu quả của chúng trong việc phá vỡ các hoạt động của kẻ thù và nhắm bắn vào cơ sở hạ tầng quan trọng.



RS-24 Yars là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động được trang bị nhiều đầu đạn tái nhập có thể nhắm mục tiêu độc lập (MIRV). Nó có tầm bắn lên tới 12.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, tăng cường khả năng răn đe chiến lược.

Được lắp trên xe vận chuyển-lắp-bệ phóng di động (TEL), hệ thống Yars có khả năng cơ động và khả năng sống sót cao, khiến chúng khó bị phát hiện và nhắm đến. Việc triển khai này nhấn mạnh cam kết của Nga trong việc duy trì bộ ba hạt nhân đáng tin cậy và hiện đại.



K-17 Bumerang là xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh lốp 8x8 được thiết kế để thay thế các nền tảng cũ của Liên Xô. Nó có thiết kế mô-đun, cho phép nhiều nhiệm vụ, bao gồm vận chuyển quân, chỉ huy và vai trò sơ tán y tế.



Được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa chứa pháo tự động 30mm và tên lửa chống tăng có điều khiển, Bumerang cung cấp hỏa lực và khả năng bảo vệ đáng kể. Khả năng đổ bộ và hệ thống giáp tiên tiến giúp tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động trong nhiều môi trường chiến đấu khác nhau.

BREM-1M là xe bọc thép cứu hộ (ARV) dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90. Xe được thiết kế để cứu hộ các xe bọc thép bị hư hỏng, kẹt hoặc không hoạt động trên chiến trường. BREM-1M được trang bị cần cẩu, tời, lưỡi ủi và thiết bị kéo, cho phép xe thực hiện các hoạt động cứu hộ và sửa chữa hạng nặng dưới hỏa lực.



Ngoài vai trò cứu hộ, BREM-1M còn cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản cho kíp lái bằng giáp composite và vũ khí phòng thủ, thường bao gồm súng máy hạng nặng NSVT 12,7mm để bảo vệ tầm gần. Tính cơ động của nó tương đương với các đơn vị chiến đấu mà nó hỗ trợ, cho phép nó hoạt động cùng với các đội hình thiết giáp tiền tuyến và tăng cường khả năng bền vững trong các hoạt động cường độ cao.

