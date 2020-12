Chưa thỏa mãn chiến thắng, Azerbaijan quyết chiếm toàn bộ Karabakh

Cuộc xung đột quân sự quy mô lớn giữa hai quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ là Azerbaijan và Armenia tại khu vực vùng tự trị Nagorno - Karabakh đã bùng nổ dữ dội từ hôm 27/9 với hàng loạt các tình tiết leo thang căng thẳng. Đặc biệt với sự ác liệt và triển khai quân số cùng một lượng lớn vũ khí khí tài đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Nguồn ảnh: Pinterest. Và điều gì đến cũng phải đến, sau 2 tháng giao tranh ác liệt, quân đội Armenia dù gây ra cho Azerbaijan không ít tổn thất nhưng cũng phải chịu một hậu quả vô cùng nặng nề sức chống cự ngày một yếu ớt. Đặc biệt vào đầu tháng 11, phía Azerbaijan đã chiếm đóng thành công thủ phủ Shusha - thành phố lớn thứ 2 và quan trọng hàng đầu tại Karabakh từ tay Armenia khiến Armenia phải chấp nhận ký kết hiệp định ngừng bắn vào ngày 9/11 do Nga làm trung gian. Nguồn ảnh: Pinterest. Một tháng sau hiệp định, Azerbaijan tổ chức cuộc duyệt binh vô cùng rầm rộ nhằm phô trương thanh thế bằng cách trưng bày hàng loạt khí tài của Armenia bị bắt sống trên chiến trường từ súng ống, tên lửa chống tăng, lựu pháo, xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp, các tổ hợp phòng không,… trước sự hân hoan và chào đón của nhân dân ở thủ đô Baku. Cùng với đó cũng vinh danh hàng loạt đơn vị, khí tài góp công lớn trong chiến thắng trên chiến trường Karabakh như xe tăng T-72 Aslan, T-90S, pháo tự hành 2S19 Msta-S, tổ hợp Osa, Buk,… Nguồn ảnh: Pinterest. Dẫu vậy, vừa qua, Azerbaijan một lần nữa lại tuyên bố khẳng định chủ quyền với toàn bộ khu vực vùng tự trị Nagorno - Karabakh với đối tượng tranh chấp là hai ngôi làng Khtsaberd và Khin Tager ở vùng Hadrut. Trong cuộc đụng độ này, đã có ít nhất 10 lính Armenia bị bắt sống trong khi quân đội Armenia tuyên bố rằng đã có 200 lính Azerbaijan thăm gia sự việc này. Vào ngày 14/12, hai ngôi làng khác do Armenia đang kiểm soát nằm gần khu vực thành phố Shusha cũng là mục tiêu của xung đột. Nguồn ảnh: Pinterest. Truyền thông quốc tế nhận định, Azerbaijan đang muốn chiếm lại toàn bộ vùng lãnh thổ Nargono - Karabakh kể cả những phần chiếm số ít mà Armenia đang kiểm soát. Hiệp định đình chiến giữa Azerbaijan và Armenia đã được ký kết đêm 9/11 khiến người ta nghĩ rằng cuộc chiến tranh này đã kết thúc và đây sẽ là một thực trạng mới lâu dài, tuy nhiên người Azerbaijan không chấp nhận điều đó. Nguồn ảnh: Pinterest. Rõ ràng là sau cuộc chiến kéo dài gần 2 tháng với kết quả là thất bại nặng nề thì tinh thần của quân lính Armenia đang vô cùng giao động và bệ rạc, đây rõ ràng là một thời cơ vô cùng thuận lợi cho Azerbaijan tiến lên giành lấy những phần mà họ muốn có được sau nhiều năm chờ đợi trong thế giằng co với Armenia. Nguồn ảnh: Pinterest. Dẫu vậy, yếu tố Nga vẫn là vô cùng quan trọng khi Moscow đang duy trì một lực lượng gồm 2.000 lính Gìn giữ Hòa bình tại vùng Karabakh nhằm thực hiện giám sát hiệp định ngừng bắn và dọn dẹp chiến trường, do đó nếu như một cuộc chiến quy mô lớn lần nữa lại nổ ra thì tình hình sẽ phức tạp hơn trước rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Tất nhiên, trước sự kháng cự yếu ớt của Armenia thì kết quả là vào chiều ngày 15/12, trưởng làng Khin Tager ở vùng Hadrut cho biết rằng ngôi làng này đã thuộc hoàn toàn quyền kiểm soát của Azerbaijan. Lính gìn giữ hòa bình Nga chỉ tiến vào ngôi làng sau khi sự việc đã kết thúc. Nguồn ảnh: Pinterest. Lí lẽ của người Azerbaijan đó là họ cáo buộc rằng đây là các hành động chống khủng bố, bởi lính Armenia đã không rút quân khỏi vùng Hadrut như hiệp định mà tiếp tục thiết lập các vị trí của họ tại địa phương và thực hiện các hành động khủng bố phá hoại. Dẫu vậy, những ngôi làng nhỏ bé đang được tranh chấp này không hề có trong các thỏa thuận của hiệp định đình chiến và lính gìn giữ hòa bình Nga đã đến khu vực sau khi tình hình tệ đi. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo lời tổng thống Azerbaijan - ông llham Aliyev tuyên bố trong cuộc duyệt binh kỉ niệm chiến thắng tại Baku trong tháng 12 này rằng: “Baku sẽ không dừng lại ở đây”. Điều này cho thấy rõ ràng tham vọng của Azerbaijan là chưa chấp nhận những thỏa thuận trong hiệp định và phân chia trên thực tế mà sẽ còn tiếp tục thừa thế thắng xông lên để chiếm trọn thắng lợi. Nguồn ảnh: Pinterest. Lính Armenia rút lui sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn với phía Azerbaijan.

