'Quái ngư' khổng lồ gần 130 kg dính câu, ngư dân vật vã đưa vào bờ

Ba ngư dân tên Gregor, Carlos và João đã có một chuyến đi câu cá đáng nhớ. Họ đã câu được một "quái ngư" khổng lồ trên sông Rio Grande. Đó là một con cá pirarucu (hay còn gọi hải tượng long) dài 2,07m và nặng 124 kg.

Ngư dân Gregor cho hay, anh và 2 người bạn vô cùng bất ngờ khi một con cá pirarucu khổng lồ cắn câu. Do con cá có kích thước và trọng lượng "khủng" nên 3 người mất nhiều thời gian và công sức để kéo nó lên bờ.

"Chúng tôi đã "chiến đấu" với con cá pirarucu trong khoảng 3 tiếng 20 phút. Sau thời gian dài giằng co, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được và kéo con cá lên bờ", ngư dân Gregor chia sẻ.

Ngư dân chụp ảnh với con cá pirarucu dài 2,07m và nặng 124 kg.

Loài cá pirarucu vốn phổ biến hơn ở lưu vực sông Amazon. Tuy nhiên, chúng được coi là loài ngoại lai ở sông Rio Grande. Khi con cá pirarucu nặng 124 kg được đưa vào bờ, nhiều người dân địa phương và các ngư dân khác đã kéo tới xem vì hiếu kỳ, ít khi nhìn thấy con cá lớn như vậy.

Hải tượng long là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có thể dài tới 4m và nặng hơn 200 kg. Chúng là loài háu ăn, thường ăn nhiều loài cá khác, cùng với thực vật, động vật thân mềm và chim.

Theo các chuyên gia, trong những năm đầu đời, hải tượng long tăng trưởng với tốc độ khoảng 10 kg mỗi năm. Điều này khiến loài cá pirarucu trở thành kẻ săn mồi đáng sợ đối với nhiều loài động vật.