Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải mã

'Quái ngư' khổng lồ gần 130 kg dính câu, ngư dân vật vã đưa vào bờ

Một nhóm ngư dân gồm 3 người bạn đã câu được một con cá pirarucu dài 2,07m và nặng 124 kg trên sông Rio Grande (Brazil).

Tâm Anh (TH)

Ba ngư dân tên Gregor, Carlos và João đã có một chuyến đi câu cá đáng nhớ. Họ đã câu được một "quái ngư" khổng lồ trên sông Rio Grande. Đó là một con cá pirarucu (hay còn gọi hải tượng long) dài 2,07m và nặng 124 kg.

Ngư dân Gregor cho hay, anh và 2 người bạn vô cùng bất ngờ khi một con cá pirarucu khổng lồ cắn câu. Do con cá có kích thước và trọng lượng "khủng" nên 3 người mất nhiều thời gian và công sức để kéo nó lên bờ.

"Chúng tôi đã "chiến đấu" với con cá pirarucu trong khoảng 3 tiếng 20 phút. Sau thời gian dài giằng co, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được và kéo con cá lên bờ", ngư dân Gregor chia sẻ.

caaa.jpg
Ngư dân chụp ảnh với con cá pirarucu dài 2,07m và nặng 124 kg.

Loài cá pirarucu vốn phổ biến hơn ở lưu vực sông Amazon. Tuy nhiên, chúng được coi là loài ngoại lai ở sông Rio Grande. Khi con cá pirarucu nặng 124 kg được đưa vào bờ, nhiều người dân địa phương và các ngư dân khác đã kéo tới xem vì hiếu kỳ, ít khi nhìn thấy con cá lớn như vậy.

Hải tượng long là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có thể dài tới 4m và nặng hơn 200 kg. Chúng là loài háu ăn, thường ăn nhiều loài cá khác, cùng với thực vật, động vật thân mềm và chim.

Theo các chuyên gia, trong những năm đầu đời, hải tượng long tăng trưởng với tốc độ khoảng 10 kg mỗi năm. Điều này khiến loài cá pirarucu trở thành kẻ săn mồi đáng sợ đối với nhiều loài động vật.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#Câu cá khủng trên sông Rio Grande #quái ngư #Hải tượng long #câu được cá khủng

Bài liên quan

Giải mã

Phát hiện 'quái ngư' đỏ rực hiếm nhất thế giới tại An Giang

Một con cá huyết rồng khổng lồ, vảy đỏ rực, hiếm gặp đã gây xôn xao tại sông An Giang, mang ý nghĩa quan trọng về đa dạng sinh học miền Tây.

Theo báo Người Lao Động, anh Phạm Văn Dẽo, người trực tiếp chứng kiến sự việc, cho biết vào trưa 29/1/2013, trong lúc chài cá trên đoạn sông gần nhà, vợ chồng anh bất ngờ thấy một "con cá lạ" nổi lên sát xuồng. Thân cá dài, to khác thường, vảy ánh đỏ khiến cả hai hoảng hốt vì chiếc xuồng bị lắc mạnh, suýt lật.

"Ban đầu chỉ thấy bóng đen rất lớn dưới nước, sau đó nó trồi lên, vảy đỏ au, miệng há rộng. Chưa bao giờ tôi thấy con cá nào như vậy", anh Dẽo kể lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới