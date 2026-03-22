Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Phát hiện hố tròn chôn cất cổ đại ở Peru

Kho tri thức

Di hài của đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được tìm thấy trong một hố tròn ở Peru, làm sáng tỏ khía cạnh ít được biết đến của nền văn hóa tiền Inca.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Khi tiến hành khai quật tại địa điểm khảo cổ El Curaca thuộc thung lũng sông Atico và vùng ven biển Thái Bình Dương liền kề, một nhóm các nhà khảo cổ học bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một hố tròn chôn cất tập thể. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Hố tròn có tường đá bao quanh một cách kỳ lạ, có niên đại từ thời tiền Inca. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Tại hiện trường, nhóm chuyên gia khai quật được hài cốt của 24 cá thể bao gồm của đàn ông, phụ nữ và nhiều trẻ em. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Bên cạnh các bộ hài cốt, các chuyên gia còn tìm thấy thêm một bộ sưu tập đồ tùy táng chôn theo cực kỳ ấn tượng. Chúng bao gồm đồ gốm, đồ vật bằng xương và đá chạm khắc, cũng như các loại vải dệt đã hỏng. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Phân tích nhân chủng học các bộ xương đã hé lộ một chi tiết đáng lo ngại, tất cả cá thể đều có những chấn thương nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Điều này khiến các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng, những người này là nạn nhân của xung đột vũ trang. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là các thi thể được chôn cất rất cẩn thận với những lễ vật tang lễ quan trọng, cho thấy cộng đồng còn sống sót đã tôn vinh những người đã khuất như những anh hùng, có lẽ sau khi giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ảnh: @Đại học Wrocław.
Xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: THVL 24News.
#Hố tròn #chôn cất #cổ đại #Peru #hài cốt

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

