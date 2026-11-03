Phân Bón Cà Mau chăm lo điều kiện học tập cho học sinh dân tộc thiểu số

Với kinh phí tài trợ 1,9 tỷ đồng từ Phân bón Cà Mau, Nhà đa năng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa và chính thức đưa vào sử dụng. Công trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục mà còn tạo thêm không gian rèn luyện, sinh hoạt và phát triển kỹ năng cho học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tổ chức bàn giao công trình Nhà đa năng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, sau quá trình nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành mang đến diện mạo khang trang cho khu vực sinh hoạt chung của nhà trường, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đây là một trong những hạng mục có ý nghĩa thiết thực đối với mô hình trường dân tộc nội trú, nơi học sinh không chỉ học tập mà còn sinh hoạt, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường tập thể.

Diện mạo khang trang của Nhà đa năng Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận sau khi được Phân bón Cà Mau tài trợ nâng cấp, sửa chữa.

Không gian phát triển cho học sinh dân tộc nội trú

Tại Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận, phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc Raglai, Chăm, nhiều em sinh sống tại các địa bàn còn khó khăn và phải xa gia đình để theo đuổi việc học. Với các em, trường học không đơn thuần là nơi tiếp nhận kiến thức mà còn là môi trường sinh hoạt, giao lưu và hình thành những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Trong điều kiện đó, việc đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất có vai trò quan trọng đối với chất lượng giáo dục. Nhà đa năng sẽ mở rộng điều kiện để học sinh phát triển năng khiếu, rèn luyện thể chất, tăng cường kỹ năng giao tiếp và tinh thần đoàn kết. Việc hoàn thành và đưa Nhà đa năng vào sử dụng cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại lễ bàn giao, ông Trần Văn Kim – Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Bộ, đại diện Phân bón Cà Mau, đã trao biểu trưng tài trợ trị giá 1,9 tỷ đồng cho đại diện Ban Giám hiệu nhà trường.

Đại diện Phân bón Cà Mau trao biểu trưng tài trợ 1,9 tỷ đồng cho Ban Giám hiệu Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận.

Phân bón Cà Mau và hành trình đầu tư cho những giá trị bền vững

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, Phân bón Cà Mau những năm qua còn dành nguồn lực triển khai các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Từ những suất học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến các hoạt động tài trợ, cải thiện cơ sở vật chất trường học, doanh nghiệp từng bước mở rộng cách thức đồng hành cùng giáo dục. Nếu học bổng góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho người học, thì việc đầu tư vào cơ sở vật chất tạo ra những điều kiện học tập có khả năng phục vụ nhiều thế hệ học sinh.

Với đặc thù hoạt động gắn liền với nông nghiệp và đời sống nông dân. Bên cạnh việc đồng hành cùng bà con nâng cao hiệu quả canh tác, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến thế hệ trẻ, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong tương lai.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận tham dự lễ bàn giao trong không gian Nhà đa năng vừa được nâng cấp.

Với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng, công trình Nhà đa năng Trường Phổ thông DTNT THPT Ninh Thuận là một minh chứng cụ thể cho định hướng đó. Nguồn kinh phí tài trợ đã được chuyển hóa thành cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp hoạt động giáo dục, góp phần cải thiện môi trường học đường và tạo thêm điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số phát triển toàn diện.

Sau lễ bàn giao, giá trị của công trình sẽ tiếp tục được phát huy thông qua những giờ rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa, sinh hoạt tập thể và các chương trình giáo dục của nhà trường. Từ những đóng góp thiết thực như vậy, Phân bón Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội, hướng nguồn lực đến những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.