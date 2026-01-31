Ngày 29/1 vừa qua, Omoda & Jaecoo công bố quan hệ đối tác trong ba năm với UNICEF Việt Nam nhằm hỗ trợ dự án Trao quyền Kiến tạo Tương lai – về giáo dục hòa nhập và đổi mới, giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng chuyển đổi để học tập, phát triển toàn diện và chuyển tiếp thành công vào lực lượng lao động trong tương lai.

Omoda & Jaecoo là thương hiệu thuộc Tập đoàn CHERY, là đối tác của UNICEF trên toàn cầu và tại sáu quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tháng 10 năm 2025, Tập đoàn CHERY đã gia hạn quan hệ đối tác toàn cầu về giáo dục này với khoản cam kết bổ sung 6 triệu USD, từ cam kết ban đầu 6 triệu USD. Kể từ năm 2023, hợp tác này đã giúp UNICEF tiếp cận gần 40 triệu trẻ em và thanh thiếu niên với các cơ hội giáo dục có chất lượng, trong đó có 17 triệu trẻ em trong tình trạng khẩn cấp.

Omoda & Jaecoo cùng UNICEF Việt Nam trang bị kỹ năng kiến tạo tương lai.

Tại Việt Nam, thông qua hợp tác này, đóng góp của Omoda & Jaecoo sẽ giúp UNICEF Việt Nam giải quyết những thách thức còn tồn tại trong giáo dục, bao gồm khoảng cách số, sự chênh lệch giữa việc học tập hàn lâm và nhu cầu về kỹ năng của thị trường lao động, cũng như quan ngại gia tăng về ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần và sức khỏe toàn diện của thanh thiếu niên.

Mặc dù Việt Nam đạt được tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và có nhiều đầu tư đáng kể cho giáo dục, vẫn tồn tại khoảng cách giữa việc học tập, khả năng chuyển tiếp từ giai đoạn học tập sang làm việc và cơ hội việc làm. Những thách thức này thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên còn cao, trình độ kỹ năng số còn hạn chế và sự lo ngại của doanh nghiệp về sự thiếu hụt các kỹ năng số, kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng xanh của thanh thiếu niên. Khoảng cách số cùng với hạn chế trong chuyển tiếp từ môi trường học đường sang công việc tiếp tục khiến nhiều người trẻ chưa sẵn sàng trước một nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Thông qua quan hệ đối tác này, UNICEF Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tăng cường các kỹ năng chuyển đổi, kỹ năng xanh và kỹ năng số – bao gồm hiểu biết về trí tuệ nhân tạo (AI) – cho trẻ em và thanh thiếu niên ở tất cả các cấp học tại Việt Nam, đặc biệt tập trung vào những nhóm thiệt thòi nhất. Dự án hướng tới việc thúc đẩy học tập, nâng cao sức khỏe tâm thần, hỗ trợ chuyển tiếp thành công từ trường học sang công ăn việc làm và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực. Thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI có trách nhiệm trong hệ thống giáo dục quốc gia, khuyến khích chăm sóc sức khỏe tâm thần trong giáo dục số và tăng cường các khả năng có việc làm, quan hệ đối tác này hướng tới mục tiêu chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam trước một nền kinh tế số và xanh đang thay đổi nhanh chóng.

“Tại Omoda & Jaecoo, chúng tôi tin rằng sự tiến bộ đạt được qua cách chúng tôi đầu tư cho thế hệ tương lai,” ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam, chia sẻ. “Là một nhà sản xuất đổi mới hàng đầu trong việc ứng dụng AI và công nghệ thông minh, Omoda & Jaecoo cam kết không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn đóng góp chuyên môn và đổi mới sáng tạo để giúp trang bị cho trẻ em và thanh thiếu niên những kỹ năng kiến tạo tương lai. Thông qua quan hệ đối tác với UNICEF Việt Nam, chúng tôi mong muốn hỗ trợ hệ thống giáo dục nuôi dưỡng sự sáng tạo, năng lực số và khả năng thích ứng, qua đó giúp thế hệ tiếp theo phát triển và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam.”

Sự kiện công bố quan hệ đối tác này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Omoda & Jaecoo đối với trách nhiệm xã hội, cũng như nỗ lực tạo ra giá trị chung thông qua việc hỗ trợ tăng trưởng toàn diện, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam.

“Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đóng góp ý nghĩa từ Omoda & Jaecoo,” bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho biết. “Cùng nhau, chúng ta sẽ giúp mở ra cơ hội cho hàng triệu trẻ em, đặc biệt là những em có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Quan hệ đối tác này là minh chứng mạnh mẽ cho vai trò dẫn dắt đầy trách nhiệm của khu vực tư nhân – thúc đẩy đổi mới, tăng cường công bằng và tạo ra những tiến bộ bền vững cho một thế hệ người học mới cũng như cho một xã hội có kỹ năng và khả năng chống chịu tốt hơn.”