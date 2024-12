Xiaomi SU7 Ultra từ 2,66 tỷ đồng, tăng tốc siêu nhanh

Xiaomi không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm điện thoại, mà họ còn tạo ra thương hiệu Xiaomi Auto để cho ra mắt các ôtô điện và sản phẩm mới nhất là chiếc xe Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới, theo phong cách xe đua, với điểm nhấn là làm hoàn toàn bằng carbon. Thú vị ở chỗ, SU7 Ultra là chiếc xe Xiaomi đầu tiên được trang bị động cơ khủng HyperEngine V8 mới được hãng điện thoại này công bố. Thông tin do cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy sedan điện Xiaomi SU7 Ultra có bộ pin 93,7 kWh và phạm vi hoạt động lên tới 630 km. Giá xe Xiaomi SU7 Ultra 2025 đã được công bố là 814.900 nhân dân tệ (112.200 USD), khoảng 2,66 tỷ đồng và dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 3 năm 2025. Điều thú vị là thông tin niêm yết có 4 phạm vi hoạt động khác nhau: lần lượt là 520 km, 555 km, 600 km và 630 km. Tất cả các thông số khác, chẳng hạn như trọng lượng 2.360 kg và dung lượng pin, vẫn giữ nguyên. Do đó, thực sự không rõ tại sao lại có đến 5 phạm vi khác nhau được liệt kê. Có lẽ lời giải thích hợp lý nhất là những phạm vi này có các tùy chọn lốp khác nhau. Được cho là "chiếc xe bốn cửa sản xuất hàng loạt nhanh nhất hành tinh", phần lớn những gì chúng ta biết về chiếc xe cho đến nay là nhờ vào các danh sách MIIT trước đó. Cung cấp sức mạnh cho SU7 Ultra là một động cơ điện V6 và hai động cơ điện V8. Động cơ V6 trên trục trước cung cấp công suất lên đến 288 kW, trong khi với động cơ V8, có một động cơ trên mỗi bánh sau, cung cấp 425 kW mỗi động cơ. Điều này mang lại cho SU7 Ultra công suất kết hợp là 1138 kW (1548 mã lực). Điều đó đủ để giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 1,98 giây, từ 0 đến 200 km/h trong 5,86 giây và đạt tốc độ tối đa trên 350 km/h. Chỉ mất 9,23 giây để xe di chuyển từ trạng thái đứng yên đến quãng đường 400 mét. Ultra tương tự như SU7 Max; tuy nhiên, nó lớn hơn, với kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt sẽ là 5115/1970/1465 mm, nhưng chiều dài cơ sở thì giống nhau 3000 mm. Một phần của sự khác biệt về kích thước là do bộ body kit. Phần đáng chú ý nhất là cánh gió sau, có chiều rộng 1560 mm. Gói khí động học có thể cung cấp lực ép xuống lên đến 285 kg. Các quan chức cho biết chiếc xe mới có 17 thành phần sợi carbon. Mặc dù sử dụng sợi carbon, SU7 Ultra vẫn nặng hơn phiên bản Max, ở mức 2360 kg so với 2205 kg. Ultra có bánh xe màu đen 5 chấu kép mới với chữ "Ultra" được viết ở giữa. Nó có phanh gốm , được cho là có kích thước lớn nhất trong số bất kỳ xe thể thao nào cho đến nay. Ở phía trước, có kẹp phanh Akebono màu vàng sáu piston và các bộ phận bốn piston ở phía sau. Những bộ phận này có thể giúp SU7 Ultra dừng lại ở tốc độ 100 km/h trong 30,8 mét. Chiếc xe có màu vàng với các điểm nhấn màu đen xung quanh hầu hết các tính năng thể thao hơn. Phối màu này mở rộng đến nội thất, có cùng bố cục với xe thông thường. Điểm khác biệt chính là bổ sung thêm vật liệu sợi carbon và Alcantara. Ngoài ra, Ultra còn có vô lăng thể thao và ghế thể thao mới. Màn hình thông tin giải trí có thiết kế UI độc quyền và được cung cấp năng lượng bởi chip Qualcomm Snapdragon 8295 sử dụng hệ thống Xiaomi HyperOS. Ngoài ra, còn có ba loại âm thanh thể thao mô phỏng và chức năng track master tích hợp. Chiếc xe được trang bị hệ thống lái xe thông minh Xiaomi Pilot, sử dụng hai chip lái xe thông minh Nvidia Orin X với sức mạnh tính toán 508 TOPS. Đây là thiết lập tương tự như trong phiên bản Xiaomi SU7 Pro và Max. Xiaomi SU7 Ultra sử dụng pin CATL Qilin 2.0 trong một gói 93,7 kWh. Nó có công suất xả tối đa là 1.330 kW và vẫn có thể tạo ra hơn 800 kW ở mức 20%. Gói này cũng có hệ thống làm mát bề mặt kép và cấu trúc CTB (cell-to-body). Nó hỗ trợ tốc độ sạc tối đa là 5,2C, có thể hoàn thành quá trình sạc nhanh từ 10% đến 80% chỉ trong 11 phút. Video: Giới thiệu sedan điện Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới.

