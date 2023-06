Ram Rampage 2024 ra mắt từ 1,175 tỷ đồng, "đối thủ" Ford Maverick

Ram đã chính thức ra mắt chiếc Rampage hoàn toàn mới, sản phẩm đầu tiên của hãng được thiết kế và phát triển hoàn toàn ở châu Mỹ Latinh. Ram Rampage 2024 mới là mẫu xe bán tải nhỏ gọn có thể vận hành bằng động cơ xăng hoặc dầu diesel, được chia làm nhiều cấp độ cấu hình với các đặc điểm phong cách riêng biệt là Laramie, Rebel và R/T. Ram cho biết dự án phát triển Rampage được thực hiện bởi hơn 800 kỹ sư và kỹ thuật viên tại các quốc gia thuộc Nam Mỹ, trong đó có hơn 1,2 triệu giờ phát triển. Chiếc bán tải này dùng khung gầm unibody liền khối Small Wide, vốn cũng là nền tảng tạo nên những chiếc Jeep Compass và Commander, cũng như cặp song sinh Alfa Romeo Tonale và Dodge Hornet. Xe bán tải Ram Rampage có kiểu thân cabin kép, kích thước dài 5.028 mm, rộng 1.886 mm và cao 1.780 mm với chiều dài cơ sở đạt mức 2.994 mm. Những thông số này cho thấy Rampage ngắn hơn 44 mm so với Ford Maverick và ngắn hơn 342 mm so với Ford Ranger. Do đó, chiếc xe hoàn toàn mới này được phân loại là xe bán tải nhỏ gọn theo tiêu chuẩn Mỹ. Kiểu dáng của Ram Rampage đã được tiết lộ trong các đoạn giới thiệu trước đó. Xe được thiết kế hoàn toàn bởi đội ngũ ở Nam Mỹ nhưng có nhận được ý kiến tư vấn từ các chuyên gia của Ram Bắc Mỹ để duy trì các đường nét mang tính đặc trưng của thương hiệu. Về tổng thể, chiếc bán tải thể hiện sự mạnh mẽ nhờ lưới tản nhiệt lớn, đèn chiếu sáng LED hiện đại, chắn bùn cơ bắp và tỷ lệ chắc chắn. Một điểm nổi bật là đồ họa cờ Mỹ trên đèn hậu LED, nhấn mạnh xuất xứ của xe. Bản Laramie sang trọng có nhiều tấm ốp nhựa chrome và đồng màu với thân xe. Bản Rebel đi theo hướng nổi loạn phá cách nên các miếng nhựa trên cản và vòm bánh xe đều không được sơn, lưới tản nhiệt cũng độc đáo. Bản R/T thể thao có các điểm nhấn và sọc đen bóng hầm hố hơn. Ngoài ra, chỉ riêng những bản xe dùng động cơ xăng được trang bị ống xả kép. Thùng xe được phủ nhựa, có dung tích chứa đồ lên tới 980 lít. Trong cabin xe có sức chứa 35,4 lít. Rampage bản chạy xăng có tải trọng 750 kg còn bản dùng máy dầu diesel đạt 1.015 kg - cả hai đều lần lượt lơn hơn so với Maverick và Ranger của Ford. Bên trong, cách bố trí bảng điều khiển tương tự Jeep Compass và chỉ được làm khác đi ở tiểu tiết. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch được kết hợp với màn hình cảm ứng 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí Uconnect hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây. Có một phần riêng biệt dành cho điều khiển điều hòa, sạc không dây, tổng cộng 6 cổng USB và nhiều ngăn chứa đồ trên bảng điều khiển trung tâm. Ghế bọc da màu đen trên Rebel, da nâu trên Laramie và da lộn trên R/T, tất cả đều có ghế lái chỉnh điện. Các trang bị tùy chọn bao gồm hệ thống đèn viền nội thất và dàn âm thanh cao cấp Harman Kardon 10 loa. Về mặt an toàn, có 7 túi khí và nhiều công nghệ ADAS hỗ trợ chủ động bao gồm ga tự động thích ứng với chức năng Stop&Go. Động cơ xăng trang bị cho Rampage chính là loại đang dùng cho mẫu Wrangler: 4 xy-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0L, công suất 298 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Còn động cơ dầu diesel là loại Multijet Turbodiesel 2.0L có công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Theo thông số Ram công bố, phiên bản có hiệu năng tốt nhất của dòng Rampage là R/T máy xăng, có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 6,9 giây trước khi chạm đến vận tốc tối đa 220 km/h. Các bản Laramie và Rebel máy xăng cần 7,1 giây và chỉ tăng tốc được tới 210 km/h. Nếu dùng động cơ diesel, thời gian 0-100 km/h giảm xuống còn 10,9 giây và tốc độ tối đa dừng lại ở 186 km/h. Rampage dùng nền tảng khung gầm liền khối, với hệ thống treo gồm thanh giằng MacPherson ở phía trước và đa liên kết ở phía sau. Bản R/T thể thao có lò xo và giảm xóc được chỉnh cứng hơn, thấp hơn 10 mm so với các bản còn lại và dùng mâm hợp kim 19 inch bọc trong lốp 235/55R19. Bản Rebel sử dụng lốp địa hình 235/65R17, trong khi Laramie sang trọng có bánh 235/60R18. Tất cả các phiên bản Rampage chạy bằng xăng đều có đĩa phanh thông gió kích thước 305 mm phía trước và 320 mm phía sau, lớn hơn so với loại dùng cho các bản động cơ diesel. Ram Rampage được sản xuất tại nhà máy Stellantis Goiana ở Pernambuco, Brazil. Mức giá xe Ram Rampage 2024 khởi điểm tại thị trường này dự kiến từ 50.000 USD (tương đương 1,175 tỷ đồng). Sau Brazil, xe sẽ được ra mắt tại một thị trường lớn khác ở Nam Mỹ là Argentina, nhưng Ram chưa cho biết liệu còn thị trường nào khác sẽ được đón nhận mẫu xe này tiếp theo. Ngoài ra, việc Rampage còn có thêm kiểu thân cabin đơn hay cabin nhỡ (mở rộng) hay không vẫn còn là dấu hỏi. Video: Ra mắt xe bán tải Ram Rampage 2024 hoàn toàn mới.

