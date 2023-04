Jeep Wrangler 2024 chào hàng tại New York Auto Show 2023

Xe cũng được bổ sung thêm 2 cấu hình mới là Wrangler Sport S 4×e và Rubicon X. Ở đợt cập nhật Jeep Wrangler 2024 mới này, lưới tản nhiệt 7 khe gió mang tính biểu tượng của Wrangler đã được cách tân để trở nên nhỏ gọn hơn, đi ngược với xu hướng "phóng to mọi thứ" của các hãng xe khác. Các thanh mỏng hơn và thẳng đứng hơn, giống như thiết kế của Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer. Các thanh gỗ cũng xuất hiện khảm trên mặt trước, loại bỏ vẻ ngoài cùng màu với thân máy để thay vào đó là sự kết hợp cầu kỳ nhưng mạnh mẽ hơn của các khe có họa tiết màu đen, gờ kim loại màu xám trung tính và viền cùng màu thân xe. Các khe tản nhiệt trên SUV địa hình Jeep Wrangler 2024 đã được thiết kế lại không chỉ vì yếu tố thẩm mỹ, mà thực chất còn có tác dụng để cải thiện khả năng làm mát động cơ. Lưới tản nhiệt mới cũng được tối ưu để sử dụng kết hợp với tời Warn có sức kéo 3.628 kg do nhà máy lắp đặt sẵn, hiện đã có trên các mẫu Rubicon. Cùng với đó, Jeep cung cấp rất nhiều tùy chọn mâm mới cho xe ngay từ khi xuất xưởng, kích thước từ 17 inch cho đến 20 inch. Tùy thuộc vào gói trang bị, khách hàng có thể tùy ý nâng cấp thêm nhiều kiểu mâm khác, tối đa lên đến 35 inch. Một mui mềm cao cấp mới được trang bị tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Wrangler High Altitude được trang bị sẵn mui trợ lực Sky One-Touch tiện lợi. Ngoài ra, ăng-ten kiểu cũ bị loại bỏ do dễ vướng vào cành cây khi đi off-road và được thay thế bằng loại ẩn bên trong kính chắn gió. Ở bên trong, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch giờ đây là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản của Wrangler. Kích thước lớn hơn nhiều so với loại 7 inch cũ khiến các khe gió hình tròn ở bên dưới màn hình không còn phù hợp nữa; được thay bằng kiểu thiết kế mới có hình chữ nhật nhỏ nhắn và tinh tế hơn. Tuy nhiên khe gió ở các góc và phần còn lại của nội thất vẫn được giữ nguyên kiểu bo tròn quen thuộc. Hệ thống Uconnect 5 mới nhất mang đến tất cả các loại dịch vụ kết nối hiện đại cho Wrangler như Android Auto và Apple CarPlay không dây. Xe cũng được bổ sung hệ thống bản đồ off-road đặc biệt, với chỉ dẫn chi tiết của toàn bộ 62 cung đường "Jeep Badge of Honor" nổi tiếng như Rubicon Trail ở California, Hell’s Revenge ở Utah hay Jericho Mountain ở New Hampshire. Một số tính năng cao cấp của bản đồ này chỉ được mở khóa nếu khách hàng chọn đăng ký thêm gói dịch vụ. Các mẫu High Altitude sẽ có màu nội thất Mantis Green mới độc quyền, trong khi High Altitude, Rubicon X và Rubicon 392 sẽ có kính trước cách âm, thảm dày hơn và bọt giảm âm bổ sung. Hệ thống an toàn cũng đã được cải thiện, với hàng ghế thứ hai hiện có dây an toàn được gia cố, có những cải tiến về cấu trúc để bảo vệ tác động bên. Hành khách phía trước và phía sau đều có túi khí bên theo tiêu chuẩn. Kiểm soát lực kéo, ESC với giảm thiểu lật điện tử và camera lùi là tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu xe, trong khi cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát hành trình tiên tiến với tính năng 'dừng ngay bây giờ' là tiêu chuẩn trên các phiên bản Sport S trở lên. Tất cả các phiên bản quen thuộc của Wrangler sẽ được cung cấp cho bản năm 2024, đi kèm 2 bổ sung mới là Sport S 4×e và Rubicon X. Số lượng các tùy chọn hệ truyền động vẫn là 3 loại động cơ đốt trong, bên cạnh hệ thống PHEV 4×e. Lựa chọn cơ bản nhất là động cơ bốn xy lanh thẳng hàng 2.0 lít tăng áp, công suất 270 mã lực (201 kW) và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Động cơ Pentastar V6 3.6 lít bền bỉ vẫn giữ nguyên công suất 285 mã lực (212 kW) và mô-men xoắn 352 Nm, có thể kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động tám cấp tùy chọn. Động cơ V8 6.4 lít được trang bị trên Rubicon 392 cho công suất lớn nhất lên tới 470 mã lực (350 kW) và mô-men xoắn 638 Nm. Hệ thống hybrid 4×e dùng động cơ bốn xy lanh thẳng hàng 2.0 lít kết hợp với mô-tơ điện gắn trên hộp số, tạo ra tổng công suất 375 mã lực (280 kW) và mô-men xoắn cực đại 637 Nm. Tất cả các mẫu xe hybrid 4×e hiện đều có bộ pin Power Box với 4 ổ cắm 120 volt để cấp nguồn điện cho các thiết bị điện tử khi xe đang di chuyển. Bản Sport S 4×e thu hút bởi hệ truyền động plug-in hybrid và và một loạt hệ thống hỗ trợ người lái, mâm xe 20 inch nhưng xét về thông số sức mạnh thì chưa phải "đỉnh" nhất. Trong khi đó bản Rubicon X mang đến nhiều tính năng và công nghệ cao cấp hơn với ghế trước chỉnh điện 12 hướng, dàn âm thanh Alpine 9 loa, ghế bọc da Nappa, camera địa hình tích hợp, cản bằng thép, hộp chuyển số toàn thời gian, lốp xe 35 inch, v.v... Những thay đổi sẽ còn tiếp tục được diễn ra trong thời gian tới, vì Jeep đã tuyên bố rằng toàn bộ dòng sản phẩm của họ sẽ được điện khí hóa đầy đủ vào cuối năm 2025. Mức giá xe Jeep Wrangler 2024 hiện chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu SUV địa hình Jeep Wrangler 2024 mới.

