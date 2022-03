Honda Civic Hatchback e:HEV 2022 "uống xăng như ngửi" trình làng

Honda Civic Hatchback thế hệ mới đã chính thức trình làng tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 6/2021. Sau gần 1 năm, mẫu xe này mới được vén màn tại thị trường châu Âu. Điểm nhấn của Honda Civic Hatchback 2022 dành cho thị trường châu Âu chính là động cơ. Theo đó, xe được trang bị hệ truyền động hybrid mang tên e:HEV. Ở các thị trường khác như Mỹ và Nhật Bản, Honda Civic Hatchback 2022 dùng động cơ xăng thông thường.



"Trái tim" của Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 mới là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước. Bên cạnh đó là cụm pin lithium-ion nhẹ hơn, nằm dưới ghế sau.



Hệ truyền động hybrid này tạo ra công suất tổng cộng 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. So với phiên bản cũ dùng động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 mạnh hơn 1 mã lực và 75 Nm.



Hiện hãng Honda chưa công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của Civic e:HEV Hatchback mới. Tuy nhiên, xe chắc chắn sẽ tiết kiệm xăng hơn phiên bản cũ. Điều này hứa hẹn sẽ mang đến lợi thế lớn cho Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 trong thời buổi giá xăng dầu thế giới tăng cao.



Theo hãng Honda, hệ truyền động của Civic e:HEV Hatchback 2022 có thể tự động chuyển giữa các chế độ vận hành EV (chỉ dùng mô-tơ điện), Hybrid (dùng cả mô-tơ điện lẫn động cơ xăng) và Engine Drive (chỉ dùng động cơ xăng) mà không cần sự can thiệp của người lái. Trong khi đó, người điều khiển xe có thể chọn các chế độ lái Eco, Normal, Sport và Individual.



Trừ hệ truyền động, Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 ở châu Âu có thiết kế nội - ngoại thất và kích thước giống hệt xe dành cho những thị trường khác. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.415 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. So với thế hệ cũ, mẫu xe hatchback này dài hơn 30 mm, thấp hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 35 mm.



Được áp dụng phong cách thiết kế giống phiên bản sedan, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có lưới tản nhiệt hình thang ngược trên đầu xe với logo của nhà sản xuất ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha mượt mà hơn trước và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ "C", nắp ca-pô dài hơn và cột A được đẩy lùi 50 mm về phía sau.



Bên sườn, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc về phía sau theo phong cách của Accord. Trong khi đó, thiết kế đằng sau xe lại khác biệt so với phiên bản sedan vì ngắn hơn 125 mm và đi kèm cụm đèn hậu LED, nối với nhau bằng đèn phanh thứ 3 ở giữa. Ngoài ra, Honda Civic Hatchback 2022 còn được bổ sung kính cửa sau rộng hơn nhằm tăng tầm nhìn cho người ngồi bên trong xe. Bên cạnh đó là 2 ống xả hình thang cỡ lớn và bộ khuếch tán gió màu đen.



Bước vào bên trong Honda Civic e:HEV Hatchback 2022, người lái sẽ bắt gặp mặt táp-lô mới, màn hình thông tin giải trí 9 inch nằm độc lập, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,2 inch, cửa gió điều hòa kéo dài đi kèm lưới hình tổ ong và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Nhờ kích thước tăng lên nên khoảng duỗi chân dành cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau cũng rộng rãi hơn trước.



Cuối cùng là những trang bị an toàn đầy đủ như 11 túi khí và gói công nghệ an toàn Honda Sensing với tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường mới, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng cũng như hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Dự kiến, mẫu xe hatchback hạng C này sẽ chính thức được bày bán tại châu Âu vào mùa thu năm nay. Giá xe Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 vẫn chưa được công bố.

Video: Giới thiệu chi tiết Honda Civic Hatchback e:HEV 2022.





