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[GALLERY] Skoda Slavia 2026 từ 300 triệu - rẻ hơn đời cũ, "đấu" Honda City

Số hóa - Xe

[GALLERY] Skoda Slavia 2026 từ 300 triệu - rẻ hơn đời cũ, "đấu" Honda City

Skoda Slavia 2026 mở bán tại thị trường Ấn Độ chỉ từ 1-1,069 triệu Rupee (khoảng 300-321 triệu đồng) với trang bị nâng cấp, hộp số tự động 8 cấp mới.

Hải Nam
Skoda Slavia mới đây đã được nâng cấp lên phiên bản 2026 nhằm duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ. Phiên bản cập nhật cuối cùng đã được bán tại thị trường Ấn Độ sau khi ra mắt vào tháng 8/2026. Tại thị trường này, Skoda Slavia thế hệ mới có giá dao động chỉ từ 1-1,069 triệu Rupee (khoảng 300-321 triệu đồng).
Skoda Slavia mới đây đã được nâng cấp lên phiên bản 2026 nhằm duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ. Phiên bản cập nhật cuối cùng đã được bán tại thị trường Ấn Độ sau khi ra mắt vào tháng 8/2026. Tại thị trường này, Skoda Slavia thế hệ mới có giá dao động chỉ từ 1-1,069 triệu Rupee (khoảng 300-321 triệu đồng).
Bước sang phiên bản mới, Skoda Slavia sở hữu những thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Trong đó, khu vực ngoại thất đi kèm cản trước được thiết kế lại với các hốc gió gọn gàng hơn, đồ họa LED mới trên cụm đèn pha và lưới tản nhiệt khác biệt. Phần thân xe dài 4.552 mm của xe được giữ nguyên, ngoại trừ bộ mâm hợp kim 16 inch mới.
Bước sang phiên bản mới, Skoda Slavia sở hữu những thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Trong đó, khu vực ngoại thất đi kèm cản trước được thiết kế lại với các hốc gió gọn gàng hơn, đồ họa LED mới trên cụm đèn pha và lưới tản nhiệt khác biệt. Phần thân xe dài 4.552 mm của xe được giữ nguyên, ngoại trừ bộ mâm hợp kim 16 inch mới.
Phần đuôi xe mang phong cách notchback được bổ sung chi tiết ốp màu đen với dòng chữ Skoda nằm giữa hai cụm đèn hậu. Thêm vào đó là đồ họa LED mới và đèn báo rẽ tuần tự. Bảng màu ngoại thất của Skoda Slavia 2026 được bổ sung hai tùy chọn mới là bạc Arctic Silver và be Cappuccino Beige.
Phần đuôi xe mang phong cách notchback được bổ sung chi tiết ốp màu đen với dòng chữ Skoda nằm giữa hai cụm đèn hậu. Thêm vào đó là đồ họa LED mới và đèn báo rẽ tuần tự. Bảng màu ngoại thất của Skoda Slavia 2026 được bổ sung hai tùy chọn mới là bạc Arctic Silver và be Cappuccino Beige.
Phiên bản cao cấp nhất Monte Carlo cũng góp mặt trong danh mục sản phẩm của Slavia mới. Phiên bản này được nhận diện nhờ bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen kết hợp cùng các chi tiết màu đỏ trên lưới tản nhiệt và cùm phanh. Những chi tiết ngoại thất giả sợi carbon, nóc xe màu đen và một số phụ kiện khí động học cũng xuất hiện trên bản này.
Phiên bản cao cấp nhất Monte Carlo cũng góp mặt trong danh mục sản phẩm của Slavia mới. Phiên bản này được nhận diện nhờ bộ mâm hợp kim 16 inch màu đen kết hợp cùng các chi tiết màu đỏ trên lưới tản nhiệt và cùm phanh. Những chi tiết ngoại thất giả sợi carbon, nóc xe màu đen và một số phụ kiện khí động học cũng xuất hiện trên bản này.
Bộ bodykit của Skoda Slavia Monte Carlo 2026 bao gồm cánh chia gió trước, ốp sườn mở rộng, bộ khuếch tán nhỏ phía sau và cánh gió trên nắp cốp. Bên trong xe là không gian nội thất màu đen tuyền với các chi tiết màu đỏ tương phản trên mặt táp-lô và ghế. Dù có diện mạo thể thao, Slavia Monte Carlo không được nâng cấp về khung gầm hay hiệu suất vận hành.
Bộ bodykit của Skoda Slavia Monte Carlo 2026 bao gồm cánh chia gió trước, ốp sườn mở rộng, bộ khuếch tán nhỏ phía sau và cánh gió trên nắp cốp. Bên trong xe là không gian nội thất màu đen tuyền với các chi tiết màu đỏ tương phản trên mặt táp-lô và ghế. Dù có diện mạo thể thao, Slavia Monte Carlo không được nâng cấp về khung gầm hay hiệu suất vận hành.
Nội thất của Skoda Slavia 2026 được bổ sung các chi tiết trang trí mới, màn hình thông tin giải trí 10,1 inch lớn hơn đôi chút, tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo AI và bảng đồng hồ kỹ thuật số tăng từ 8 inch lên 10,25 inch. Các nâng cấp về trang bị còn bao gồm ghế sau có chức năng massage, camera 360 độ và hệ thống điều hòa có khả năng làm mát nhanh hơn.
Nội thất của Skoda Slavia 2026 được bổ sung các chi tiết trang trí mới, màn hình thông tin giải trí 10,1 inch lớn hơn đôi chút, tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo AI và bảng đồng hồ kỹ thuật số tăng từ 8 inch lên 10,25 inch. Các nâng cấp về trang bị còn bao gồm ghế sau có chức năng massage, camera 360 độ và hệ thống điều hòa có khả năng làm mát nhanh hơn.
Mẫu sedan cỡ B này cuối cùng đã được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn có thêm phanh đĩa trên bánh sau mới nhưng chỉ dành cho các bản cao cấp. Tuy nhiên, xe không có các tính năng an toàn chủ động ADAS tiên tiến như những đối thủ cùng phân khúc.
Mẫu sedan cỡ B này cuối cùng đã được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn có thêm phanh đĩa trên bánh sau mới nhưng chỉ dành cho các bản cao cấp. Tuy nhiên, xe không có các tính năng an toàn chủ động ADAS tiên tiến như những đối thủ cùng phân khúc.
Mẫu xe sedan Skoda Slavia 2026 tại thị trường Ấn Độ sẽ vẫn sử dụng chung nền tảng khung gầm MQB-A0-IN được nội địa hóa với người anh em Kushaq. Xe tiếp tục có 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp không điện hóa.
Mẫu xe sedan Skoda Slavia 2026 tại thị trường Ấn Độ sẽ vẫn sử dụng chung nền tảng khung gầm MQB-A0-IN được nội địa hóa với người anh em Kushaq. Xe tiếp tục có 2 tùy chọn động cơ xăng tăng áp không điện hóa.
Động cơ 1.0L TSI tiêu chuẩn sản sinh công suất tối đa 114 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp mới, thay thế loại 6 cấp trước đây. Trong khi đó, động cơ 1.5L TSI tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và chỉ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, truyền sức mạnh tới cầu trước.
Động cơ 1.0L TSI tiêu chuẩn sản sinh công suất tối đa 114 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp mới, thay thế loại 6 cấp trước đây. Trong khi đó, động cơ 1.5L TSI tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và chỉ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, truyền sức mạnh tới cầu trước.
Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Slavia 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Virtus, Honda City và Hyundai Accent. Sau Ấn Độ, mẫu sedan hạng B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam. Hiện Skoda Slavia đang được lắp ráp tại Việt Nam cùng người anh em Kushaq.
Tại thị trường Ấn Độ, Skoda Slavia 2026 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Virtus, Honda City và Hyundai Accent. Sau Ấn Độ, mẫu sedan hạng B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Việt Nam. Hiện Skoda Slavia đang được lắp ráp tại Việt Nam cùng người anh em Kushaq.
Video: Giới thiệu Skoda Slavia 2026 mới.
Hải Nam
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