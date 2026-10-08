[GALLERY] MINI Countryman Untamed - chiếc xe vượt địa hình tốt nhất lịch sử

Nhờ gầm được đôn cao, MINI Countryman Untamed Edition có thể vượt qua những địa hình mà bất kỳ chiếc xe sản xuất hàng loạt nào trước đây của hãng phải "bó tay".