[GALLERY] Cận cảnh dự án Chủ tịch Công ty Bánh kẹo Thăng Long vướng lao lý

Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long bị bắt vì thu tiền chênh ngoài hợp đồng của người mua nhà ở xã hội tại dự án New City.
Skoda Slavia 2026 mở bán tại thị trường Ấn Độ chỉ từ 1-1,069 triệu Rupee (khoảng 300-321 triệu đồng) với trang bị nâng cấp, hộp số tự động 8 cấp mới.
Hoàng Hà góp mặt trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Chỉ cao 1m55, nữ diễn viên vẫn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, phong cách trẻ trung.
Skoda Slavia 2026 mở bán tại thị trường Ấn Độ chỉ từ 1-1,069 triệu Rupee (khoảng 300-321 triệu đồng) với trang bị nâng cấp, hộp số tự động 8 cấp mới.
Rau khoai lang bình dân nhưng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, là lựa chọn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình.
Nhờ gầm được đôn cao, MINI Countryman Untamed Edition có thể vượt qua những địa hình mà bất kỳ chiếc xe sản xuất hàng loạt nào trước đây của hãng phải "bó tay".
Nhờ gầm được đôn cao, MINI Countryman Untamed Edition có thể vượt qua những địa hình mà bất kỳ chiếc xe sản xuất hàng loạt nào trước đây của hãng phải "bó tay".
Nhờ gầm được đôn cao, MINI Countryman Untamed Edition có thể vượt qua những địa hình mà bất kỳ chiếc xe sản xuất hàng loạt nào trước đây của hãng phải "bó tay".
Từ trạm giặt sấy 3 trong 1 đến robot siêu mỏng, 5 mẫu hút bụi thông minh năm nay đáp ứng nhiều nhu cầu dọn dẹp khác nhau, tiện lợi cho mọi gia đình.
Mazda CX-6e tại Thái Lan là mẫu SUV thuần điện nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc, sử dụng pin 77,9 kWh, mô-tơ điện 258 mã lực và hệ dẫn động cầu sau.
Thương hiệu Jaguar có thể sẽ phải nỗ lực không ít để thuyết phục khách hàng vốn đang cân nhắc Bentley và Rolls-Royce chuyển sang mua Type 01 thuần điện.
Không cần chen chúc ở Hồ Gươm, nhiều bạn trẻ Hà thành đang rỉ tai nhau tìm về công viên An Hòa để thả dáng bên những thảm hoa violet rực rỡ đón gió thu.
Hyundai Avante 2027 (hay Elantra) ghi nhận doanh số 6.945 xe trong tháng 9/2026, qua đó đứng thứ ba tại thị trường ôtô Hàn Quốc và chỉ kém Kia Sorento12 xe.
Emoura Phạm hoàn thành hai phần thi bikini và dạ hội tại bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan.
Những thiết bị gia dụng thông minh đang trở thành trợ thủ đắc lực, giúp tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng sống cho gia đình hiện đại.
Mẫu xe SUV Elevate 2026 mới đã được Honda mang đến những thay đổi về thiết kế ngoại thất, cùng việc bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.
Vốn gắn với mái tóc đen dài bồng bềnh, Hàn Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mới trong chuyến đi nước ngoài.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu được xem là con giáp nổi bật nhất, công việc có chuyển biến; Thân, Tý đón tín hiệu tốt về tài lộc.
Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo tuổi 35 vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang tối giản đầy sang trọng.
Ford Everest 2027 ra mắt phiên bản Wolftrak tại thị trường Australia, thay thế Wildtrak. Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu hai lựa chọn động cơ diesel, và bản V6 3.0.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Mẫu xe bán tải Chery Stockman sở hữu công suất tối đa 476 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm và phạm vi hoạt động thuần điện 96 km theo tiêu chuẩn WLTP.