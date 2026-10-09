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Sau đám cưới, Văn Thanh sắm thêm xế hộp cho vợ

Giải trí - Giới trẻ

Sau đám cưới, Văn Thanh sắm thêm xế hộp cho vợ

Sau đám cưới, Văn Thanh và Bích Hạnh tiếp tục sắm thêm xe mới để thuận tiện hơn cho cuộc sống gia đình.

Hà Vy
Cầu thủ Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh đã tổ chức lễ cưới trong năm 2026, trong đó tiệc cưới chính tại Hà Nội diễn ra vào tối 20/6.. Ảnh: FB Tran Bich Hanh
Cầu thủ Vũ Văn Thanh và hot girl Trần Bích Hạnh đã tổ chức lễ cưới trong năm 2026, trong đó tiệc cưới chính tại Hà Nội diễn ra vào tối 20/6.. Ảnh: FB Tran Bich Hanh
Sau kết hôn, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, trong khi mỗi người vẫn duy trì công việc và lịch trình riêng
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Mới đây, cặp đôi gây chú ý khi cùng xuất hiện trong ngày nhận thêm một chiếc xe 7 chỗ cho gia đình.
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Bích Hạnh cho biết hai vợ chồng lựa chọn xe rộng hơn chủ yếu để phục vụ nhu cầu của cả nhà. Khi có thêm em bé, chiếc xe hiện tại sẽ khá chật do phải lắp thêm ghế an toàn cho trẻ nhỏ; xe 7 chỗ cũng thuận tiện hơn khi về quê hoặc đưa đón mẹ chồng và các con.
Bích Hạnh cho biết hai vợ chồng lựa chọn xe rộng hơn chủ yếu để phục vụ nhu cầu của cả nhà. Khi có thêm em bé, chiếc xe hiện tại sẽ khá chật do phải lắp thêm ghế an toàn cho trẻ nhỏ; xe 7 chỗ cũng thuận tiện hơn khi về quê hoặc đưa đón mẹ chồng và các con.
Trước đó, Văn Thanh và Bích Hạnh đã từng gây chú ý khi sở hữu “xe đôi”, một trong những dấu ấn được cặp đôi chia sẻ từ thời còn hẹn hò.
Trước đó, Văn Thanh và Bích Hạnh đã từng gây chú ý khi sở hữu “xe đôi”, một trong những dấu ấn được cặp đôi chia sẻ từ thời còn hẹn hò.
Xem video "Bị thuật toán thao túng hàng triệu tài xế công nghệ khắp thế giới đồng loạt đòi quyền lợi an sinh".
Hà Vy
#Văn Thanh #Bích Hạnh #xe hơi #đám cưới #gia đình

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