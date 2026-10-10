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Số hóa - Xe

Honda sắp ra mắt bán tải khung gầm rời, “mượn” nền tảng Mitsubishi Triton?

Honda được cho là đang xem xét đưa một mẫu bán tải sử dụng kết cấu body-on-frame vào thị trường Đông Nam Á từ năm 2028, sử dụng Mitsubishi Triton làm nền tảng.

Nguyễn Thảo

Theo truyền thông Nhật Bản, Honda và Mitsubishi Motors đang cân nhắc mở rộng hợp tác về sản phẩm. Một trong những phương án được đề cập là Honda sử dụng Mitsubishi Triton làm cơ sở, sau đó thay đổi logo và một số chi tiết để phát triển thành mẫu bán tải mang thương hiệu Honda.

Nếu được triển khai, mẫu xe có thể được giới thiệu tại thị trường ASEAN sớm nhất vào năm 2028. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về tên gọi, thiết kế, động cơ hay các thị trường cụ thể.

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Honda sắp ra mắt bán tải khung gầm rời, “mượn” nền tảng Mitsubishi Triton?

Động thái này đáng chú ý bởi Honda hiện chưa có mẫu bán tải sử dụng kết cấu khung gầm rời tại Đông Nam Á. Mẫu Ridgeline đang được bán tại Bắc Mỹ sử dụng kết cấu unibody, trong khi Triton là bán tải body-on-frame, phù hợp với nhu cầu chở hàng, kéo tải và vận hành địa hình.

Honda từng áp dụng chiến lược tương tự tại Thái Lan khoảng 30 năm trước với mẫu Honda Tourmaster, được phát triển dựa trên xe bán tải của Isuzu.

Mitsubishi Triton hiện cũng là nền tảng của Nissan Navara thế hệ mới tại Australia và New Zealand. Nissan đã điều chỉnh thiết kế ngoại thất và một số chi tiết để tạo sự khác biệt so với mẫu xe Mitsubishi.

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Mitsubishi Triton hiện cũng là nền tảng của Nissan Navara thế hệ mới tại Australia và New Zealand. Nissan đã điều chỉnh thiết kế ngoại thất và một số chi tiết.

Nếu kế hoạch của Honda trở thành hiện thực, nền tảng Triton có thể được sử dụng cho các mẫu bán tải của ba thương hiệu Nhật Bản gồm Mitsubishi, Nissan và Honda.

Với Mitsubishi, việc có thêm đơn hàng từ Honda có thể giúp tăng sản lượng tại nhà máy ở Thái Lan, nơi sản xuất Triton phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong khi đó, Honda có thể nhanh chóng gia nhập phân khúc bán tải khung gầm rời mà không cần tự phát triển một nền tảng hoàn toàn mới.

Ngoài xe bán tải, Honda và Mitsubishi cũng được cho là đang nghiên cứu khả năng hợp tác ở một số sản phẩm khác, bao gồm việc sử dụng chung một số linh kiện nội thất nhằm giảm chi phí phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất.

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Ngoài xe bán tải, Honda và Mitsubishi cũng được cho là đang nghiên cứu khả năng hợp tác ở một số sản phẩm khác, bao gồm việc sử dụng chung một số linh kiện.

Dù vậy, các thông tin trên hiện chưa được Honda hoặc Mitsubishi Motors xác nhận chính thức. Mức độ thay đổi của mẫu bán tải Honda, từ việc chỉ đổi logo và một số chi tiết đến phát triển thiết kế riêng, vẫn chưa được tiết lộ.

Khả năng Honda sử dụng động cơ diesel 2.4L của Mitsubishi cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nếu kế hoạch hợp tác này được triển khai.

#Honda #bán tải #Mitsubishi Triton #hợp tác #ASEAN #xe tải

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