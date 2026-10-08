5 thiết bị gia dụng giúp tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày

Những thiết bị gia dụng thông minh đang trở thành trợ thủ đắc lực, giúp tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng sống cho gia đình hiện đại.
Một sự cố nghiêm trọng liên quan đến chiếc SUV của hãng Chery vừa ghi nhận tại bang Johor, Malaysia khi bất ngờ rơi toàn bộ cụm trục bánh sau khỏi xe trên phố.
Mẫu xe SUV Elevate 2026 mới đã được Honda mang đến những thay đổi về thiết kế ngoại thất, cùng việc bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn.
Vốn gắn với mái tóc đen dài bồng bềnh, Hàn Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mới trong chuyến đi nước ngoài.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu được xem là con giáp nổi bật nhất, công việc có chuyển biến; Thân, Tý đón tín hiệu tốt về tài lộc.
Sau 14 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo tuổi 35 vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang tối giản đầy sang trọng.
Ford Everest 2027 ra mắt phiên bản Wolftrak tại thị trường Australia, thay thế Wildtrak. Mẫu SUV 7 chỗ sở hữu hai lựa chọn động cơ diesel, và bản V6 3.0.
Lexus ES 2026 đã chính thức ra mắt thị trường Việt, thay đổi cả về thiết kế lẫn truyền động. Ngoài bản hybrid, mẫu sedang hạng sang còn có biến thể thuần điện.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/10/2026, Bọ Cạp công việc thuận lợi, tài chính khởi sắc; Nhân Mã và Song Ngư cũng có nhiều cơ hội đáng chú ý.
Mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Suzuki eSky 2027 thuần điện này đã được mở bán tại thị trường Nhật Bản với nhiều phụ kiện tùy chọn và sẽ sớm được đưa tới châu Âu.
Hyundai Tucson 2027 thiết kế lại khoang cabin tối giản nhưng vẫn duy trì các nút và núm xoay vật lý. Mẫu SUV cũng được bổ sung hệ truyền động hybrid mạnh hơn.
Cây cổ thụ cao hơn 20m bật gốc, đổ chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP HCM. Sự cố khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực ùn tắc kéo dài.
Thương hiệu xe sang Nhật Bản đã tinh chỉnh chức năng tự động giữ phanh tạm thời của Lexus RX 2027 và bổ sung kính cửa trước cản tia hồng ngoại và cách nhiệt.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ có vận trình nổi bật, công việc thuận lợi; tuổi Mão đào hoa, tuổi Hợi cải thiện tài lộc.
Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Á hậu Quỳnh Châu khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe dáng thon gọn, săn chắc cùng nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh trên biển.
Toyota Corolla Cross 2027 vừa được nâng cấp nhẹ. Đáng chú ý nhất là phiên bản Hybrid S bị loại bỏ, trong khi giá khởi điểm của xe tăng nhẹ so với đời trước.
Ford Ranger SUPER DUTY Single Cab Chassis vừa được giới thiệu tại Thái Lan với giá 1,464 triệu baht (khoảng 1,13 tỷ đồng), sở hữu động cơ diesel V6 3.0L.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 7/10/2026, Sư Tử có động lực đổi mới, Xử Nữ tập trung công việc, Thiên Bình và Bọ Cạp cần cân bằng cảm xúc.
Từ sinh nhật đến các dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt luôn đồng hành bên nhau.
Sau hơn một tuần mưa lớn liên tục, tại các hẻm của đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM nước ngập kéo dài khiến sinh hoạt người dân đảo lộn.
Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới ngày 6/10 sau thời gian công khai chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Chỉ 90 phút mở bán Ram 1500 Rumble Bee bản tiêu chuẩn, toàn bộ xe năm 2026 đã có chủ và thậm chí toàn bộ xe phân bổ đến hết tháng 3/2027 cũng được đặt cọc.