BMW X5 M và X6 M 2024 hiệu suất cao ra mắt, từ 2,9 tỷ đồng

BMW X5 M và X6 M 2024 ra mắt ở cấp độ cấu hình Competition với kiểu dáng sắc nét hơn, màn hình cong mới nhất và động cơ V8 được bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V. Trên lý thuyết, các mẫu Competition mới có cùng thông số về công suất 617 mã lực (460 kW / 625 PS) và mô-men xoắn 750 Nm như các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, động cơ V8 4.4 lít tăng áp kép của chúng đã được thay đổi ký hiệu từ S63 thành S68, đồng nghĩa với việc có thêm hệ thống điện 48V và một số nâng cấp đối với các bộ phận bên trong (trục khuỷu được gia cố, bộ tăng áp cập nhật, ống xả đặt ngang, ống nạp mới, v.v...) Mô-tơ điện từ hệ thống hybrid nhẹ 48V đã được tích hợp trong hộp số M Steptronic 8 cấp, giúp chuyển số nhanh hơn. BMW cho biết hệ thống truyền động được nâng cấp và điện khí hóa mang lại “phản ứng sắc nét hơn và tăng hiệu quả” so với động cơ cũ. Tuy nhiên, thời gian chạy nước rút 0-100 km/h vẫn giữ nguyên ở mức 3,7 giây và tốc độ tối đa vẫn được giới hạn ở 250 km/h, có thể tăng lên 285 km/h khi trang bị gói M Driver’s Package tùy chọn. Cần lưu ý rằng đây là những mẫu BMW M hiệu suất cao đầu tiên được ứng dụng công nghệ hybrid nhẹ, vì mẫu XM từng ra mắt trước đây là xe PHEV, hybrid thực thụ có khả năng sạc lại bằng dây cắm ngoài. Các tính năng vận hành tiêu chuẩn bao gồm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive, vi sai Active M Differential ở phía sau, ống xả M Sport với cánh đảo gió điều khiển điện tử, phanh M Compound Brakes và hệ thống treo thích ứng Adaptive M Suspension Professional với thiết lập tinh tế, tất cả sẽ giúp người lái đạt được hiệu năng tốt nhất có thể từ động cơ V8. Về kiểu dáng, những chiếc SUV X5 và X6 mang nhãn hiệu M sử dụng đèn pha LED mỏng hơn và đồ họa đèn hậu LED hình chữ X giống như các phiên bản thông thường, nhưng được ưu ái lắp đặt sẵn bộ bodykit dành riêng cho từng phiên bản và mâm xe hợp kim có đường kính lớn hơn (21 inch trước / 22 inch sau). Lưới tản nhiệt hình quả thận được sửa đổi nhẹ, đường viền lấy cảm hứng từ XM kết nối lưới tản nhiệt với cản dưới. Các huy hiệu, bộ chia gió trước, 4 ống xả và bộ khuếch tán đều được sơn màu đen. Lựa chọn màu sơn thân xe bên cạnh 50 màu đặc biệt từ BMW Individual nay đã được mở rộng với các màu ánh kim gồm Brooklyn Grey, Isle of Man Green và Frozen Pure Grey. Bên trong nội thất xe dễ dàng nhận ra sự hiện diện của màn hình cong BMW Curved Display, bao gồm phần hiển thị thông số xe 12,3 inch và phần hiển thị thông tin giải trí 14,9 inch chạy trên hệ điều hành BMW Operating System 8. Các màn hình này có giao diện đồ họa theo phong cách M thể thao và người lái có thể chọn các cài đặt ưa thích thông qua menu M Setup, có thể truy cập thông qua một nút tắt trên bảng điều khiển trung tâm. Xe cũng có tính năng hiển thị trên kính lái HUD. Trong số các tính năng mới được giới thiệu ở bản facelift là bảng điều khiển có cấu trúc bề mặt tinh thể, hệ thống đèn viền nội thất tinh tế và lẫy chuyển số carbon. Cả hai mẫu xe đều trang bị tiêu chuẩn gói trang trí nội thất bằng sợi carbon (với tùy chọn gỗ Fineline Black hoặc gỗ Ash Root Open Pore màu bạc) Vô lăng bọc da M, ghế bọc da Merino, ghế có sưởi, hệ thống âm thanh Harman Kardon và cửa sổ trời toàn cảnh. Những điểm nổi bật trong danh sách tùy chọn bao gồm hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins xịn xò hơn, cửa hít, cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge LED cũng như ghế có sưởi, thông gió và massage. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tiêu chuẩn Parking Assistance Professional trong gói an toàn ADAS được bổ sung thêm các tính năng Reversing Assistant và Maneuver Assistant. Theo BMW, chúng có thể ghi nhớ và tái tạo từ xa các thao tác đánh lái nhất định trong khoảng cách lên tới 200 m. Nhờ đó, việc đỗ xe tự động có tỷ lệ thành công cao hơn và có thể làm được trong những tình huống khó khăn hơn trước đây. Bộ đôi BMW X5 M và X6 M đời mới 2024 sẽ ra mắt công chúng tại sự kiện Amelia Island Concours d'Elegance vào tháng 3/2023, sau đó sẽ đi vào sản xuất tại nhà máy Spartanburg ở Mỹ kể từ tháng 4. Giá xe BMW X5 M 2024 là 122.000 USD (2,9 tỷ đồng) trong khi BMW X6 M 2024 là 127.000 USD (3,01 tỷ đồng). Video: Giới thiệu BMW X5 M và X6 M 2024 hiệu suất cao.

