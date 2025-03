Bán nhà máy 1 rúp, Renault phải trả tỷ USD nếu trở lại Nga

Video: Xem nhà máy sản xuất ôtô tỷ đô của Renault khi còn ở Nga.

Theo Carscoops, nếu Renault muốn trở lại Nga và khôi phục hoạt động, hãng sẽ phải trả một khoản tiền lớn, ước tính lên tới 112,5 tỷ rúp – tương đương 1,3 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Con số này được Maxim Sokolov, Tổng giám đốc AvtoVAZ, xác nhận trong một phát biểu với báo chí Nga.

Ông Sokolov cho rằng Renault cần bồi thường cho những khoản đầu tư mà phía Nga đã bỏ ra trong thời gian hãng vắng mặt, đồng thời nhấn mạnh mức đầu tư của AvtoVAZ hiện nay vượt xa con số 20-22 tỷ rúp mỗi năm mà Renault từng chi trước khi rút lui.

Renault từng là một trong những nhà sản xuất ôtô nước ngoài có ảnh hưởng lớn nhất tại Nga. Thương hiệu ôtô Pháp đã rút khỏi thị trường này vào năm 2022 sau khi tranh chấp giữa Nga và Ukraine leo thang.

Khi rời đi, Renault bán 68% cổ phần trong AvtoVAZ – nhà sản xuất ôtô lớn nhất Nga – cho viện nghiên cứu ôtô NAMI của Nga với giá tượng trưng chỉ 1 rúp (khoảng 0,01 USD). Thỏa thuận này bao gồm điều khoản cho phép Renault mua lại cổ phần trong vòng 6 năm nếu tình hình thay đổi. Ngoài ra, nhà máy sản xuất của Renault tại Moskva cũng được chuyển giao cho chính quyền địa phương. Theo báo cáo tài chính năm 2022, quyết định rút khỏi Nga khiến Renault chịu khoản lỗ lên tới 2,2 tỷ euro (2,29 tỷ USD).

Việc Renault rút khỏi Nga nằm trong làn sóng thoái vốn của hàng loạt công ty phương Tây sau xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, với những tín hiệu gần đây về khả năng đàm phán hòa bình giữa 2 nước dưới sự hỗ trợ của Mỹ, nhiều doanh nghiệp bắt đầu cân nhắc việc quay lại Nga.

Dù vậy, Renault vẫn tỏ ra thận trọng. Trong một phát biểu gần đây, hãng cho biết khả năng quay lại Nga theo các điều khoản đã ký năm 2022 là “rất, rất thấp”. Người phát ngôn của Renault từ chối bình luận thêm về con số 1,3 tỷ USD được phía AvtoVAZ đề cập.

Trước năm 2022, Renault kiểm soát khoảng 30% thị trường ôtô Nga thông qua AvtoVAZ, với thương hiệu Lada chiếm ưu thế.

Sau khi Renault bán lại cổ phần, các tài sản của hãng đã được chuyển sang quyền sở hữu nhà nước Nga. Chỉ vài tháng sau, nhà máy Renault tại Moscow đã khởi động sản xuất thương hiệu ôtô Moskvich - dòng xe từng là biểu tượng của Liên Xô.

Trước năm 2022, Renault kiểm soát khoảng 30% thị trường ôtô Nga thông qua AvtoVAZ, với thương hiệu Lada chiếm ưu thế. Sau khi Renault rút lui, thị trường Nga chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc. Theo thống kê, hiện tại, các hãng xe Trung Quốc chiếm hơn 50% doanh số bán xe mới tại Nga, cao hơn hẳn so với mức dưới 10% được ghi nhận trước năm 2022. AvtoVAZ cũng phục hồi ấn tượng, bán được gần 460.000 xe Lada trong năm 2024, tăng 30,2% so với năm trước và gấp đôi so với năm 2022.