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Doanh nghiệp

Nutifood đề xuất đầu tư hai công viên ven sông, dành toàn bộ lợi nhuận để bảo trì cầu đi bộ và chăm sóc cảnh quan

Sau khi tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Nutifood tiếp tục đề xuất đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hai công viên tại khu vực đầu cầu.

PV

Đáng chú ý, doanh nghiệp khẳng định không đặt mục tiêu thu lợi nhuận mà sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ dự án để tái đầu tư cho việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cây cầu và hai công viên, nhằm gìn giữ vẻ đẹp và giá trị công trình lâu dài.

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Trong văn bản gửi UBND TP.HCM ngày 06/11/2026, Nutifood bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố để phát triển khu vực cầu đi bộ thành một không gian công cộng xanh, đẹp, hiện đại, kết nối hài hòa giữa hai bờ sông Sài Gòn.

Theo Nutifood, với một công trình có quy mô lớn, kiến trúc đặc sắc và được kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, du khách, công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, hệ thống tiện ích, cây xanh và cảnh quan cũng cần được chăm sóc thường xuyên để duy trì sức hấp dẫn của khu vực. Đây là công việc đòi hỏi nguồn kinh phí ổn định và sự đầu tư liên tục trong nhiều năm.

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Từ yêu cầu thực tế đó, Nutifood đề xuất đầu tư hai công viên ven sông, kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và dịch vụ thương mại phù hợp. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng trở lại cho công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cầu đi bộ và hai công viên. Dự kiến chi phí đầu tư công viên hai đầu cầu và các hạng mục liên quan khoảng 200 tỷ đồng.

Đại diện Nutifood chia sẻ: “Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là món quà mà Nutifood gửi gắm tất cả tình cảm và lòng biết ơn đến người tiêu dùng đã luôn tin yêu, đồng hành cùng chúng tôi, cũng như người dân TP.HCM. Chúng tôi mong muốn món quà ấy không chỉ đẹp trong ngày khánh thành mà còn được chăm sóc, gìn giữ chu đáo để luôn là một công trình đẹp, an toàn và hữu ích cho nhiều thế hệ mai sau”.

Nutifood đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hướng dẫn điều kiện, thủ tục và phương án triển khai theo quy định pháp luật.

Đề xuất thể hiện mong muốn tiếp tục đóng góp của Nutifood: từ đầu tư xây dựng một công trình có giá trị cho thành phố đến tạo nguồn lực để gìn giữ, phát huy giá trị công trình và không gian công cộng xung quanh trong nhiều năm tới.

#Nutifood #Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn #Công viên ven sông #Không gian công cộng #Bảo trì công trình

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