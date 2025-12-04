“Nữ thần Thái Lan” Baifern Pimchanok khoe gương mặt không góc chết

Hà Nội

“Nữ thần Thái Lan” Baifern Pimchanok một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân.

Thiên Anh
“Nữ thần Thái Lan” Baifern Pimchanok một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram cá nhân. Trong bộ váy đỏ rực ôm sát cơ thể, mỹ nhân Thái cho thấy đẳng cấp visual hàng đầu, xứng danh một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc đẹp nhất xứ Chùa Vàng.
Trong loạt ảnh mới, Baifern Pimchanok gây ấn tượng mạnh bởi thần thái sắc lạnh, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh tú đặc trưng. Gương mặt cân đối với những đường nét hài hòa: đôi mắt sâu cuốn hút, sống mũi cao thanh thoát và bờ môi đỏ đậm tạo điểm nhấn mạnh mẽ, khiến tổng thể thêm phần nổi bật.
Làn da trắng mịn càng được tôn lên dưới sắc đỏ nổi bật của chiếc váy ôm sát, thiết kế lệch vai giúp khoe trọn bờ vai thon và phần cổ dài quyến rũ. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng buông xuống làm tăng thêm vẻ mềm mại, sang trọng, tạo cảm giác vừa kiêu sa vừa thời thượng.
Baifern Pimchanok sinh năm 1992 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Năm 2009, cô góp mặt trong bộ phim đầu tay “Ha Hua Chai Hiro”, chính thức tiến vào showbiz và ký hợp đồng với Channel 7 – một trong những đài truyền hình lớn nhất Thái Lan.
Năm 2010, Baifern vào vai Nam trong bộ phim điện ảnh First Love (A Little Thing Called Love) và lập tức trở thành hiện tượng châu Á. Vai diễn giúp cô nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Top Awards lần thứ 11, đưa tên tuổi Baifern lên hàng sao trẻ triển vọng.
Dù có tiềm năng, giai đoạn hoạt động tại CH7 không mang lại thành công như mong đợi. Năm 2016, cô quyết định không gia hạn hợp đồng, trở thành nghệ sĩ tự do – bước ngoặt quan trọng giúp sự nghiệp của Baifern sang trang mới.
Năm 2017 đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Baifern với vai Kankaew trong Lhong Fai, giúp cô được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất trưởng thành, nội tâm. Sự đa dạng trong vai diễn giúp Baifern khẳng định vị trí trong lòng khán giả.
Năm 2019, Baifern vào vai Nira Kongsawad, mỹ nhân chuyển giới mang số phận bi kịch trong bộ phim Chiếc lá cuốn bay. Diễn xuất phức tạp, đầy chiều sâu của cô đã gây tiếng vang khắp châu Á, biến Baifern trở thành “ngôi sao được săn đón nhất Thái Lan”.
Đặc biệt, Sợi dây hoàng lan và Saree yêu dấu nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam, khẳng định sức hút của Baifern tại khu vực Đông Nam Á.
Từ vẻ đẹp không góc chết trong loạt ảnh mới đến sự nghiệp thăng hoa suốt hơn 10 năm, Baifern Pimchanok tiếp tục chứng minh vị thế “nữ thần màn ảnh Thái Lan”. Kiêu sa, sắc sảo và đa tài, Baifern vẫn luôn là cái tên có sức lan tỏa mạnh mẽ ở cả lĩnh vực thời trang lẫn điện ảnh.
