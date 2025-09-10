Hà Nội

Số hóa

Lý do tấn công từ điển khiến hàng triệu tài khoản bị đe dọa

Dictionary Attack tưởng đơn giản nhưng lại là kỹ thuật tinh vi, giúp hacker chiếm đoạt tài khoản nhanh chóng chỉ bằng những mật khẩu phổ biến.

Thiên Trang (th)
Mật khẩu vốn là lớp bảo vệ dữ liệu cá nhân nhưng lại dễ bị bẻ khóa bằng công cụ tự động.
Dictionary Attack hay tấn công từ điển là phương thức hacker dùng danh sách mật khẩu sẵn có để thử lần lượt.
Khác brute force attack (tấn công vét cạn), tấn công từ điển tập trung vào mật khẩu phổ biến như 123456 hay password.
Theo Norton, trên mạng tồn tại nhiều bộ từ điển mật khẩu khổng lồ từ các vụ rò rỉ dữ liệu.
Chỉ vài cú click, hacker có thể tải về và bẻ khóa tài khoản có mật khẩu yếu trong vài giây.
McAfee cảnh báo hacker còn lợi dụng tài khoản bị chiếm để lừa đảo và phát tán mã độc.
Nguy hiểm hơn, việc dùng một mật khẩu cho nhiều dịch vụ sẽ làm rủi ro lan rộng.
Chuyên gia khuyến nghị tạo mật khẩu mạnh, dùng trình quản lý mật khẩu và bật xác thực đa yếu tố.
#tấn công từ điển #bảo mật tài khoản #mật khẩu yếu #chiếm đoạt tài khoản #bảo vệ dữ liệu #xác thực đa yếu tố

