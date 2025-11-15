Hà Nội

Nữ streamer Châu Mòe gây sốt khi chụp ảnh cùng Kaka

Số hóa

Khoảnh khắc nữ streamer Hoàng Minh Châu chụp ảnh cùng huyền thoại Kaka khiến cộng đồng mạng bùng nổ.

Thiên Trang (TH)
Huyền thoại bóng đá Kaka xuất hiện tại Việt Nam đã tạo nên cơn sốt lớn trong cộng đồng fan.
Bức ảnh chụp cùng nữ streamer Hoàng Minh Châu, biệt danh Châu Mòe, nhanh chóng gây chú ý.
Minh Châu sở hữu hơn 125.000 người theo dõi trên TikTok và là fan cuồng nhiệt của Chelsea.
Khoảnh khắc đứng cạnh Kaka trở thành niềm tự hào và kỷ niệm vô giá đối với cô nàng.
Tình yêu bóng đá giúp Minh Châu được mệnh danh là “hot girl Chelsea” trong cộng đồng mạng.
Ngoài bóng đá, cô còn là streamer, MC và content creator được giới trẻ yêu thích.
Vẻ ngoài mong manh nhưng cá tính mạnh mẽ giúp Châu Mòe tạo dấu ấn riêng biệt.
Bức ảnh cùng Kaka đã đưa tên tuổi Minh Châu trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
