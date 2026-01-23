Hà Nội

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My viên mãn bên chồng doanh nhân sau 32 năm

Giải trí

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My viên mãn bên chồng doanh nhân sau 32 năm

Hơn ba thập kỷ gắn bó, “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức vẫn giữ trọn sự ngọt ngào trong hôn nhân.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My vừa kỷ niệm 32 năm ngày cưới cùng ông xã – doanh nhân Hà Tôn Đức.
Diễm My và Hà Tôn Đức về chung một nhà vào năm 1994.
Khi ấy, Diễm My đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là biểu tượng nhan sắc và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990. Trong khi đó, ông xã cô vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc ở nước ngoài, bắt đầu xây dựng sự nghiệp kinh doanh.
Hai con người ở hai nhịp sống khác nhau nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu, để rồi quyết định gắn bó dài lâu.
Sau khi kết hôn, Diễm My lựa chọn lùi lại phía sau ánh hào quang để vun vén tổ ấm. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho vai trò làm vợ, làm mẹ, chăm sóc gia đình nhỏ.
Hai con gái của chị – Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000) – hiện đã trưởng thành, sinh sống và làm việc tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ.
Với Diễm My, thành công lớn nhất không chỉ là sự nghiệp từng rực rỡ, mà còn là có được một gia đình êm ấm, đủ đầy.
Suốt nhiều năm, vợ chồng Diễm My lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Không phô trương hay ồn ào, họ giữ gìn hạnh phúc bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.
Trong đời sống thường nhật, cả hai theo đuổi lối sống tối giản, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Dù bận rộn với công việc riêng, họ vẫn luôn ưu tiên những khoảnh khắc sum vầy.
Điểm đặc biệt trong hôn nhân của Diễm My và Hà Tôn Đức chính là sự tôn trọng không gian cá nhân. Hai vợ chồng luôn tạo điều kiện để đối phương được phát triển theo cách mình mong muốn. Những lựa chọn nghề nghiệp, đam mê hay sở thích riêng của Diễm My đều nhận được sự ủng hộ từ ông xã.
