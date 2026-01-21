Niềm tin và ổn định chính trị - chìa khoá thành công của Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến xu hướng phân mảnh kinh tế toàn cầu, Việt Nam ngày càng được nhắc đến như một minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa ổn định chính trị, cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế.

Trong các phân tích và bình luận quốc tế, “niềm tin” và “ổn định” là hai từ khóa xuyên suốt. Đây được coi là nền tảng giúp Việt Nam duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong suốt 40 năm Đổi mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn trong một môi trường quốc tế nhiều bất định.

Hãng thông tấn Lào đăng tải nhiều bài viết về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hãng thông tấn Lào KPL dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alounxay Sounnalath khẳng định, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ toàn diện trong giai đoạn 2021-2025, từ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội đến giữ vững quốc phòng - an ninh và triển khai đường lối đối ngoại chủ động, nhất quán. Ông mô tả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là “một bước ngoặt lớn”, tái khẳng định quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Báo Granma của Cuba cũng dành nhiều bài viết phân tích Đại hội XIV, coi đây là dịp để Việt Nam tổng kết 40 năm Đổi mới và xác lập lộ trình phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Theo các bài viết, bất chấp những thách thức toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một “điểm sáng” kinh tế nhờ khả năng phục hồi và sự kiên định trong cải cách.

Một nội dung được truyền thông quốc tế chú ý là Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày trước gần 1.600 đại biểu, trong đó, nhấn mạnh quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm hơn 10% trong những năm còn lại của thập kỷ này. Reuters cho rằng, thông điệp này thể hiện rõ ưu tiên xuyên suốt của Việt Nam là duy trì ổn định vĩ mô và tính liên tục chính sách trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Trong khi đó, AFP của Pháp nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng và cải cách bộ máy, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng khu vực tư nhân và cải thiện hiệu quả quản trị trong báo cáo do Tổng bí thư Tô Lâm trình bày. AFP nhận định chiến dịch cải cách và tinh gọn bộ máy được đẩy nhanh trong thời gian qua đã tạo dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ hiện nay.

Granma (Cuba) nhấn mạnh những chìa khoá dẫn đến thành công của Việt Nam

Nhiều bài viết đặc biệt nhấn mạnh tham vọng quốc gia mang tính quyết định được đặt ra tại Đại hội XIV của Đảng, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Theo các đánh giá, chính sự nhất quán trong thông điệp và định hướng phát triển sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam xây dựng được niềm tin dài hạn - một tài sản vô hình nhưng có giá trị đặc biệt trong môi trường kinh tế nhiều biến động.

Nhà nghiên cứu Matthew Smith tại Tập đoàn Tài chính Yuanta nhấn mạnh: “Trước hết phải kể đến sự đồng thuận ở cấp cao nhất của Chính phủ trong việc thúc đẩy cải cách và tăng trưởng. Thứ hai là những cải thiện về quản trị doanh nghiệp, minh bạch và quan hệ nhà đầu tư - những yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu trở nên thận trọng hơn. Thứ ba là một “câu chuyện tăng trưởng” đủ rõ ràng và thuyết phục để kết nối Việt Nam với các tổ chức quốc tế”.

Chia sẻ quan điểm này, ông Matthieu Castaigne, Giám đốc Shuttlerock Việt Nam cho rằng ổn định chính trị là lợi thế cạnh tranh lớn của Việt Nam so với nhiều quốc gia trong khu vực: “Tất nhiên, trong tương lai sẽ còn nhiều thách thức. Xét trên phương diện kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục duy trì năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn so với các quốc gia xung quanh, đặc biệt trong một khu vực năng động như hiện nay. Mặc dù Việt Nam khởi đầu có phần chậm hơn, nhưng hiện nay chúng ta đang tăng tốc. Nếu muốn nắm bắt công nghệ mới, đồng thời giữ vững thế mạnh sản xuất của quốc gia và tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát huy bản sắc, khát vọng và năng lực riêng, thì chắc chắn chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về phát triển khu vực kinh tế tư nhân với tư duy toàn cầu”.

Theo giới chuyên gia và truyền thông quốc tế, những thông điệp và mục tiêu được khẳng định tại ngày khai mạc Đại hội XIV cho thấy đây không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính định kỳ, mà còn là điểm tựa quan trọng để củng cố niềm tin của thị trường và các đối tác quốc tế vào quỹ đạo phát triển dài hạn của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.