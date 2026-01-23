Những thay đổi đáng chú ý trong thủ tục đăng kiểm ôtô từ năm 2026

Từ năm 2026, quy trình kiểm định xe cơ giới tại Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ với sự lên ngôi của dữ liệu số, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.

Từ ngày 31/12/2025, Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2024 theo hướng tinh giản thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Các quy định mới tập trung vào việc đẩy mạnh sử dụng dữ liệu điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân.

Một trong những điểm mới quan trọng là việc mở rộng hình thức giấy tờ đăng ký xe hợp lệ. Theo quy định mới, ngoài bản chính đăng ký xe, bản sao chứng thực hoặc bản sao điện tử có chứng thực, giấy chứng nhận đăng ký xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trở lên cũng được chấp nhận khi thực hiện đăng kiểm.

Đăng kiểm ôtô từ 2026: Chỉ cần smartphone, lấy kết quả thần tốc.

Cùng với đó, cơ sở đăng kiểm được phép khai thác dữ liệu đăng ký xe do cơ quan đăng ký xe chia sẻ, thay vì yêu cầu chủ xe phải xuất trình đầy đủ giấy tờ bản cứng. Nhờ vậy, người đưa xe đi đăng kiểm có thể sử dụng trực tiếp thông tin đăng ký xe trên ứng dụng VNeID, hạn chế nguy cơ thất lạc giấy tờ gốc và phù hợp với xu hướng quản lý dữ liệu số liên thông giữa các cơ quan nhà nước.

Với thay đổi này, hiện nay cả lực lượng CSGT và ngành đăng kiểm đều không bắt buộc người dân phải mang theo giấy tờ bản giấy khi tham gia giao thông hoặc thực hiện thủ tục, nếu đã tích hợp đầy đủ trên VNeID.

Tuy nhiên, Thông tư cũng quy định rõ các trường hợp ngoại lệ. Nếu vì lý do bất khả kháng mà dữ liệu đăng ký xe chưa thể chia sẻ hoặc tra cứu, chủ xe vẫn phải xuất trình đăng ký xe bản giấy hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe. Đối với xe đăng ký tạm thời, trong trường hợp dữ liệu chưa được kết nối, người dân phải nộp bản chính đăng ký tạm hoặc giấy tờ tích hợp trên VNeID, kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định.

Thông tư 71/2025 rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục đăng kiểm.

Bên cạnh việc số hóa giấy tờ, Thông tư 71/2025 còn rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục đăng kiểm. Cụ thể, thời gian cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe miễn kiểm định lần đầu, xe kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và xe máy chuyên dùng được giảm từ một ngày làm việc xuống còn không quá 4 giờ, kể từ khi cơ sở đăng kiểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với xe mới chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký, cơ sở đăng kiểm được phép cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định. Giấy chứng nhận chính thức sẽ được cấp trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình đầy đủ giấy tờ hoặc được cấp đăng ký xe. Thời gian cấp lại giấy chứng nhận kiểm định trong trường hợp sai thông tin hoặc hư hỏng cũng được rút ngắn tương tự.

Những điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong quản lý giao thông. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm và bảo hiểm bắt buộc đã được tích hợp trên VNeID, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn và thuận tiện hơn.