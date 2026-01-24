Ngân hàng Nhà nước bác tin loại bỏ tiền mệnh giá nhỏ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và không phản ánh đúng chủ trương, chính sách quản lý tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi thông báo chính thức bác bỏ thông tin cho rằng cơ quan này dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng đang lưu hành trên thị trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ loại bỏ các mệnh giá tiền nhỏ, từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác, không có cơ sở pháp lý và không phản ánh đúng chủ trương, chính sách quản lý tiền tệ của cơ quan quản lý nhà nước.

Ảnh minh họa.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc phát hành, quản lý và tổ chức lưu thông tiền Việt Nam luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa ban hành bất kỳ văn bản hay chủ trương nào liên quan đến việc loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng như thông tin đang lan truyền.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ hoặc phát tán thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận liên quan đến chính sách tiền tệ. Trường hợp cố tình vi phạm, các hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.