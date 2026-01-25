Hà Nội

Những mệnh giá tiền Việt Nam đang lưu hành hiện nay

Kinh doanh

Những mệnh giá tiền Việt Nam đang lưu hành hiện nay

Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp. 

Vừa qua, một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 - 5.000 đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý. Ảnh: Internet
Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Báo chính phủ
Trong đó, tiền polymer - loại tiền chính được sử dụng hàng ngày trong mọi giao dịch gồm 6 loại: 500.000 đồng; 200.000 đồng; 100.000 đồng; 50.000 đồng; 20.000 đồng và 10.000 đồng. Ảnh: Vietnamplus
Tờ 500.000 đồng phát hành năm 2003, kích thước: 152mm x 65mm, mặt sau in phong cảnh nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên. Ảnh: Facebook
Tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng màu đỏ nâu, phát hành năm 2006, mặt sau in phong cảnh vịnh Hạ Long. Ảnh: Internet
Phát hành năm 2004, tờ tiền 100.000 đồng có màu xanh lá cây đậm, mặt sau in phong cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Internet
Tờ tiền 50.000 đồng bằng chất liệu polymer có màu nâu đỏ tím, phát hành năm 2003, mặt sau in hình ảnh cụm di tích Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở Huế. Ảnh: Internet
Tờ tiền 20.000 đồng có màu xanh lơ đậm tổng thể, phát hành năm 2006, in hình ảnh Chùa Cầu, Hội An. Ảnh: Tiền phong
Mặt sau của tờ 10.000 đồng polymer (phát hành năm 2006) là cảnh khai thác dầu khí. Ảnh: Internet
Trong khi đó, tiền giấy cotton - chủ yếu là các tờ tiền lẻ, gồm 6 loại: 5.000 đồng; 2.000 đồng; 1.000 đồng; 500 đồng; 200 đồng; 100 đồng. Ảnh: Thegioitien
Với tiền kim loại (xu), mặc dù tiền này không còn được đúc mới và các mệnh giá dưới 1.000 đồng (100 đồng, 200 đồng, 500 đồng) rất hiếm gặp, nhưng chúng vẫn được Ngân hàng Nhà nước công nhận là có giá trị lưu hành hợp pháp. Ảnh: Internet
