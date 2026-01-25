Những mệnh giá tiền Việt Nam đang lưu hành hiện nay

Việt Nam có tổng cộng 12 mệnh giá tiền giấy (polymer và cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại (tiền xu) vẫn đang có giá trị lưu hành hợp pháp.
Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi Misthy tung loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi trong không gian kiến trúc cổ điển.
Những món phụ kiện nhỏ xinh chính là “mảnh ghép hoàn hảo” giúp tổng thể trang phục áo dài thêm tinh tế, duyên dáng và đầy khí chất ngày xuân.
Chiếc Ferrari F50 này đã nằm trong garage của nhà sưu tập quá cố Phil Bachman hàng chục năm và chỉ khi ông qua đời vào năm ngoái, xe mới được mang ra đấu giá.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) hiện chưa thể hoàn tất khâu mặt bằng do vướng mắc tại khu tập thể 2 tầng liên quan đến 6 hộ gia đình.
Lê Bống tung loạt ảnh nghệ thuật với tạo hình áo dài trắng tinh khôi, lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” của danh họa Tô Ngọc Vân.
Trong bộ ảnh thời trang mới, hai hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân mang đến hình ảnh gợi cảm, nổi bật với đôi chân thon dài.
Khu định cư 8.000 năm tuổi ở Trung Quốc hé lộ những bí mật cổ xưa của nền văn minh sông Dương Tử.
Đồ sộ và cổ xưa, tê giác một sừng (Rhinoceros unicornis) là biểu tượng hoang dã độc đáo của các thảo nguyên và rừng ẩm Nam Á.
Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn
Ở tuổi 14, con gái Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh cao 1,68 m, sở hữu nét đẹp trong trẻo và phong thái tự tin được nhiều người khen ngợi là “mỹ nhân tương lai”.
Ginzan Onsen thị trấn suối nước nóng hơn 300 năm tuổi ở Nhật Bản mê hoặc du khách mỗi mùa đông với tuyết trắng, nhà gỗ cổ kính và vẻ đẹp như cổ tích.
Audi vừa ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho hai mẫu A5 sedan và Q5 SUV với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế nội thất, công nghệ tiện nghi và an toàn.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần tăng tốc khi bước vào giai đoạn quan trọng và có thêm một số cơ hội kinh doanh.
Căn biệt thự nổi bật giữa khu phố, bởi diện mạo hiện đại, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc, cây xanh và ánh sáng.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Sau khi kết hôn, diễn viên Kim Oanh tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, ngọt ngào bên Vũ Tuấn Việt.
Bức tượng Lamassu cao 6 mét, tượng trưng cho bảo vệ thiêng liêng trong lịch sử Tân Assyria, mở ra cơ hội nghiên cứu mới về nghệ thuật cổ đại.
Trà gừng được nhiều người dùng để giải cảm trong ngày lạnh. Tuy nhiên, những thói quen pha và uống sai cách có thể khiến hiệu quả giảm đáng kể.
Bản khắc đá cổ đại tại Mông Cổ phản ánh sự chuyển biến văn hóa và môi trường qua 12.000 năm, từ hình ảnh chân thực đến biểu tượng trừu tượng.
Hiếm gặp và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, ngao vệ nữ gai lược (Pitar dione) là sinh vật biển vừa đẹp vừa giàu giá trị sinh thái.