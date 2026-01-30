Hà Nội

Sống Khỏe

Người phụ nữ Hà Nội viêm phổi do 5 chủng vi khuẩn, virus và nấm khác nhau

Người bệnh cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, ho dai dẳng, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân, nhiễm trùng tái diễn.

Thúy Nga

Bà Liên (42 tuổi) sau gần 3 tuần điều trị u lympho bằng corticoid toàn thân tại viện gần nhà, tình trạng tạm ổn và được xuất viện.

Tuy nhiên chỉ sau một tuần, bà xuất hiện mệt mỏi nhiều, ho đờm trắng, cơ thể suy kiệt rõ rệt. Lo lắng bệnh trở nặng, bà Liên quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để thăm khám và điều trị.

Theo ThS.BSNT Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ ghi nhận tổn thương phổi phức tạp kèm nhiều dấu hiệu cảnh báo suy giảm miễn dịch nặng.

ho-dom-1.jpg
Hình ảnh CT cho thấy tổn thương phổi rõ rệt - Ảnh BVCC

Kết quả xét nghiệm ghi nhận đồng nhiễm nhiều tác nhân gây bệnh, phát hiện vi khuẩn Haemophilus influenzae, các virus hô hấp như RSV, Rhinovirus, nấm Pneumocystis jirovecii (PCP) trong dịch phế quản và virus CMV trong máu, đường hô hấp.

Chỉ số bạch cầu lympho và bạch cầu tổng giảm sâu, cho thấy khả năng đề kháng suy kiệt

Bác sĩ Đô nhấn mạnh, tình trạng suy giảm miễn dịch của bệnh nhân ở mức rất nặng, xuất phát trực tiếp từ suy giảm chức năng tủy xương sau điều trị u lympho và sử dụng corticoid toàn thân kéo dài. Hệ miễn dịch suy kiệt, cơ thể gần như mất khả năng tự chống đỡ tác nhân gây bệnh.

Bà Liên được điều trị phác đồ phối hợp toàn diện, bao gồm kháng sinh, thuốc kháng CMV và thuốc đặc hiệu điều trị PCP, đồng thời được cách ly và theo dõi sát để hạn chế nhiễm trùng chéo.

Sau 2 tuần điều trị tích cực, bà không còn ho khạc đờm, phổi thông khí tốt hơn, xét nghiệm CMV trong máu âm tính.

Sau 3 tuần, người bệnh đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Một tuần sau tái khám, hình ảnh phổi cải thiện khoảng 90%, bạch cầu trở về mức bình thường, tủy xương hồi phục tốt, CMV không tái nhiễm.

ho-dom.jpg
Người bệnh tiếp tục được chỉ định điều trị dự phòng PCP lâu dài - Ảnh BVCC

Bác sĩ Đô lưu ý, suy giảm miễn dịch có thể xảy ra ở nhiều người bệnh sau điều trị ung thư hoặc dùng thuốc kéo dài. Việc theo dõi sát, tuân thủ điều trị dự phòng và tái khám định kỳ là yếu tố then chốt giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Người bệnh cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, ho dai dẳng, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân hoặc tình trạng nhiễm trùng tái diễn. Phát hiện sớm giúp can thiệp kịp thời và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người có nguy cơ suy giảm miễn dịch.

