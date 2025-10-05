Hà Nội

Ngọc Trinh lộ ảnh tình cảm với 'người thân cận'

Trên trang cá nhân, Thúy Kiều – trợ lý gắn bó lâu năm với Ngọc Trinh – vừa đăng loạt ảnh đời thường thân thiết cùng “nữ hoàng nội y”.

Thiên Anh
Thúy Kiều – trợ lý gắn bó lâu năm với Ngọc Trinh vừa qua mới đăng ảnh cùng "nữ hoàng nội y". Cả hai diện đồ đôi năng động, tạo dáng tự nhiên, vui vẻ trong hậu trường một buổi làm tóc.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là khoảnh khắc thân thiết, mà chính là vóc dáng nuột nà đáng ngưỡng mộ của Ngọc Trinh.
Dù chụp bằng camera thường, không chỉnh sửa, Ngọc Trinh vẫn gây ấn tượng bởi làn da trắng mịn, vòng eo thon gọn và vòng một đầy đặn.
Trong khoảnh khắc mới đăng, Ngọc Trinh diện áo hai dây mỏng manh cùng quần jeans thụng cá tính, người đẹp Trà Vinh khéo léo khoe lợi thế hình thể – thứ đã gắn liền với thương hiệu cá nhân suốt hơn một thập kỷ qua.
Dù đã ở tuổi U40, nhan sắc của Ngọc Trinh vẫn giữ nguyên phong độ – thậm chí ngày càng trẻ trung hơn so với tuổi thật.
Thúy Kiều và Ngọc Trinh vốn nổi tiếng là cặp “chủ - trợ lý” thân thiết bậc nhất Vbiz. Cả hai không chỉ cùng nhau làm việc mà còn đi du lịch, chia sẻ cuộc sống riêng tư như hai người bạn thân.
Những hình ảnh hậu trường, mộc mạc nhưng tràn đầy năng lượng tích cực của Ngọc Trinh và Thúy Kiều như thế này luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Không chỉ giữ được phong độ nhan sắc, Ngọc Trinh còn đang khẳng định sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh.
Từ một người mẫu gây tranh cãi, Ngọc Trinh giờ đây đã xây dựng được hình ảnh thương hiệu cá nhân vững chắc, trở thành một trong những gương mặt “vàng” trong ngành thương mại điện tử giải trí.
Và những khoảnh khắc đời thường cùng trợ lý như thế này – vừa gần gũi, vừa tỏa sáng – chính là minh chứng cho một Ngọc Trinh vẫn luôn biết cách giữ độ nóng, cả trong showbiz lẫn thương mại. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
