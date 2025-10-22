Hà Nội

Đời sống

Ngoại tình để tìm cảm giác được lắng nghe

Có những người chỉ đi tìm lại cảm giác được thấu hiểu, điều mà họ đã đánh mất giữa những ngày hôn nhân đầy tiếng ồn nhưng thiếu sự lắng nghe.

Trương Hiền
z7101778913366-5473a2979f7a196f9b805bbf985a6a64.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Không phải mọi cuộc ngoại tình đều bắt nguồn từ sự chán ghét hay hết yêu người bạn đời. Nhiều người sa vào mối quan hệ ngoài luồng chỉ vì một nhu cầu tưởng chừng đơn giản: được lắng nghe, được thấu hiểu, được nhìn nhận như chính con người họ.

Ngoại tình, đôi khi là dấu hiệu của khoảng trống cảm xúc

Trong đời sống hôn nhân, tình yêu không mất đi chỉ vì thời gian, mà thường phai nhạt vì thiếu kết nối. Khi hai người sống cùng một mái nhà nhưng không còn giao tiếp sâu sắc, khi những cuộc trò chuyện chỉ quanh quẩn chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì cảm xúc dần bị đẩy lùi ra rìa.

Nhiều người không chủ đích tìm đến người thứ ba. Họ chỉ vô tình gặp một ai đó biết lắng nghe, không phán xét, biết đặt câu hỏi và khiến họ cảm thấy mình vẫn còn giá trị. Sự đồng cảm đó, theo thời gian, trở thành chất xúc tác khiến họ sa vào cảm xúc cấm kỵ.

Khi nhu cầu được lắng nghe lớn hơn cả nhu cầu được yêu

Trong tâm lý học, nhu cầu được thấu hiểu là một trong những yếu tố nền tảng để duy trì tình yêu. Con người không chỉ cần được yêu, mà còn cần cảm thấy mình được nhìn thấy: cả ưu điểm, khuyết điểm và những tổn thương sâu kín.

Nhiều người ngoại tình vì trong cuộc hôn nhân, họ đã lâu không được chia sẻ. Mỗi lần nói ra điều gì, họ bị phản bác, chê trách, hoặc bị xem nhẹ. Khi đó, họ dần chọn im lặng. Và im lặng kéo dài chính là bước đầu của sự xa cách. Người thứ ba xuất hiện đúng lúc, trở thành bến tạm cho cảm xúc bị bỏ quên.

Lắng nghe, điều tưởng dễ mà lại khó nhất trong hôn nhân

Trong thực tế, nhiều cặp đôi thất bại không phải vì hết yêu, mà vì không biết nghe.
Nghe không phải chỉ là để đáp lại, mà là để hiểu. Khi người bạn đời chia sẻ, nếu ta chỉ chờ đến lượt mình nói, hoặc vội vàng phán xét, ta vô tình làm họ cảm thấy bị cô lập. Lâu dần, họ không nói nữa, và sự im lặng trở thành khoảng cách không thể lấp đầy.

Một người phụ nữ từng chia sẻ: “Tôi không muốn ngoại tình, nhưng có người chịu nghe tôi kể chuyện, chịu để tôi khóc. Còn chồng tôi, mỗi lần tôi buồn, anh chỉ nói ‘Đừng suy nghĩ linh tinh nữa’.”

Đó là thực tế của nhiều cuộc hôn nhân hiện nay, tình yêu vẫn còn, nhưng sự thấu hiểu đã cạn.

Làm thế nào để ngăn ngừa khoảng trống cảm xúc dẫn đến ngoại tình?

Học cách lắng nghe chủ động. Khi người kia nói, hãy thật sự chú tâm, không ngắt lời, không phản ứng ngay, mà đặt mình vào cảm xúc của họ.

Thường xuyên trò chuyện ngoài chuyện nhà. Đừng để các cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh trách nhiệm. Hãy nói về ước mơ, về những điều khiến hai người từng yêu nhau.

Cùng nhau nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Một buổi cà phê riêng, một chuyến đi ngắn, hay đơn giản là một tin nhắn hỏi han, đôi khi là đủ để người kia cảm thấy mình vẫn quan trọng.

Khi cảm thấy bị tổn thương – hãy nói ra. Giấu nỗi buồn chỉ khiến vết thương sâu thêm. Nói ra là bước đầu để hàn gắn.

Ngoại tình không bao giờ là cách giải thoát đúng

Dù nguyên nhân là gì, việc ngoại tình vẫn mang lại tổn thương cho cả ba người. Nó không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, mà chỉ khiến nỗi đau lan rộng hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sâu hơn, mỗi cuộc ngoại tình là một tín hiệu cảnh báo: một trong hai đã ngừng được lắng nghe.

Nếu vợ chồng biết nhận ra điều đó sớm hơn, biết học cách lắng nghe thay vì phán xét, biết cùng nhau chữa lành thay vì trốn chạy, thì tình yêu dù từng bị tổn thương vẫn có thể hồi sinh.

Khi người ngoại tình không phải vì hết yêu, mà vì muốn được lắng nghe, điều đó nói nhiều hơn về sự cô đơn trong hôn nhân, chứ không chỉ về sự phản bội. Để không phải đi lạc, mỗi người trong cuộc cần học cách lắng nghe bằng trái tim, bởi đôi khi, một lời thấu hiểu có sức níu giữ mạnh hơn ngàn lời hứa hẹn.

