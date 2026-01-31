Hà Nội

Độc đáo nhà ống với nhiều 'khoảng thở' liên tiếp

Bất động sản

Độc đáo nhà ống với nhiều 'khoảng thở' liên tiếp

Các khoảng xanh không chỉ làm giảm sự bức bí của nhà ống đô thị mà còn gợi lại hình ảnh quen thuộc của nhà ở truyền thống Việt Nam.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Hà Nội, Nhà Yên Viên được thiết kế dành cho gia đình 3 thế hệ gồm bà, bố mẹ và hai con. Ảnh: Hoang le
Thay vì phát triển theo chiều ngang, ngôi nhà được tổ chức theo chiều đứng, tận dụng tối đa diện tích đất hạn chế nhưng vẫn đảm bảo sự phân tách rõ ràng giữa các nhóm không gian công cộng và riêng tư. Ảnh: Hoang le
Vật liệu thô mộc thân thiện với văn hóa Bắc bộ được kế thừa từ không gian nhà ở ba gian truyền thống đã dần mất đi trong cuộc sống hiện đại. Ảnh: Hoang le
Kiến trúc của ngôi nhà khéo léo tổ chức các “khoảng thở” liên tiếp với giếng trời, vườn nhỏ và những lớp không gian đệm, để ánh sáng, gió và cây xanh len lỏi sâu vào mọi ngóc ngách. Ảnh: Hoang le
Thiết kế không chỉ đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng thành viên mà còn tạo ra những điểm giao tiếp tự nhiên, giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng gắn kết trong sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Hoang le
Không gian ngôi nhà được chia thành hai phần chính. Khối phía trước là khu vực sinh hoạt chung, đóng vai trò như không gian công cộng của gia đình. Ảnh: Hoang le
Các không gian sinh hoạt được thiết kế với cao độ linh hoạt, làm tăng cảm giác rộng rãi hơn so với cách chia tầng truyền thống thường thấy ở nhà ống. Ảnh: Hoang le
Phòng khách – bếp – ăn được mở cao. Ảnh: Hoang le
Khối phía sau gồm 3 tầng, mỗi tầng bố trí một phòng ngủ cho từng thế hệ. Ảnh: Hoang le
Cầu thang kết hợp với khu vườn ở tầng 2 đóng vai trò là trục kết nối giữa hai khối chức năng chính. Ảnh: Hoang le
Khoảng vườn này tạo sự liên kết mềm giữa các không gian trong và ngoài nhà. Ảnh: Hoang le
Cây xanh được đưa vào nhằm làm dịu sự bí bách của không gian nhà ống, đồng thời tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Hoang le
#Thiết kế nhà ống hiện đại #Không gian xanh trong nhà ở #Tối ưu diện tích đất đô thị #Ảnh hưởng kiến trúc truyền thống Việt Nam #Giải pháp tổ chức không gian liên tiếp #Giao tiếp và kết nối gia đình

