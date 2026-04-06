Nghiên cứu đầu tư cao tốc CT.33 150 km, tổng vốn hơn 90.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc CT.33 dài khoảng 150 km, kết nối TP.HCM với các tỉnh ven biển ĐBSCL, được đề xuất đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng theo hình thức PPP.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án đường bộ cao tốc CT.33, tuyến kết nối TP.HCM với Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, góp phần tăng cường liên kết khu vực ven biển ĐBSCL.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (TP.HCM), điểm cuối nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Tuyến dự kiến dài khoảng 150 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng gần 25 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Phương án cao tốc CT.33 dài khoảng 150 km, tổng vốn hơn 90.000 tỷ đồng đang được đề xuất.

Nhà đầu tư đề xuất 3 phương án triển khai. Phương án thứ nhất xây dựng tuyến dài khoảng 150 km, tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng. Phương án thứ hai rút ngắn chiều dài còn 114 km, tổng vốn gần 70.000 tỷ đồng. Phương án thứ ba đầu tư mới hơn 62 km cao tốc, kết hợp mở rộng khoảng 39 km Quốc lộ 60, với tổng vốn gần 65.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đề xuất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án theo phương thức PPP, trong đó vốn ngân sách nhà nước tham gia 70%, phần còn lại do nhà đầu tư huy động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở bám sát quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời làm rõ hướng tuyến, phương án phân kỳ đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị ưu tiên đầu tư tuyến cao tốc CT.33 trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông gia tăng trên Quốc lộ 60 khi cầu Đại Ngãi hoàn thành vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến để bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện có, đồng thời xem xét phương án cao tốc trên cao nhằm giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.