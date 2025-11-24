Hà Nội

Nga triển khai hệ thống TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp chống UAV siêu đỉnh

Quân sự

Nga triển khai hệ thống TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp chống UAV siêu đỉnh

Việc Nga triển khai TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp cho thấy, Nga không hề chậm lại trong việc nâng cấp hệ thống tấn công hạng nặng trước áp lực dữ dội từ UAV.

Thiên Đăng (T/h)
TOS-1A Solntsepek là một trong những vũ khí đặc trưng nhất trong kho vũ khí của Nga. Được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-72, hệ thống này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công dồn dập bằng tên lửa ở tầm ngắn đến trung bình. Ảnh: @Army Recognition.
Tên lửa của nó có thể bao phủ một khu vực có diện tích tới 40.000 mét vuông trong vài giây, giúp lực lượng tấn công của Nga có khả năng áp đảo các vị trí kiên cố, hoặc phá vỡ các nút phòng thủ quan trọng của Ukraine chỉ bằng một đòn tấn công liên tục. Ảnh: @militarnyi.
Trên chiến trường, hệ thống TOS-1A Solntsepek đã được sử dụng rộng rãi để chống lại các chiến hào, boongke kiên cố, trạm điều khiển UAV đối phương và các đội hình quân tập trung. Ảnh: @Известия.
Khả năng triển khai hỏa lực mạnh mẽ nhanh chóng khiến hệ thống TOS-1A Solntsepek trở thành vũ khí chủ chốt cho các đơn vị Nga đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối phương. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn phải đối đầu với bầy UAV khắc nghiệt từ phía Ukraine. Ảnh: @Известия.
Thực ra, với máy bay không người lái FPV, đạn dược lơ lửng và UAV giám sát đang trở thành một số mối đe dọa phổ biến nhất ở tiền tuyến, TOS-1A cần được che chắn mạnh hơn để tránh bị phát hiện và bị phá hủy trước khi khai hỏa hành động. Ảnh: @Army Recognition.
Vậy nên, đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực của Moscow nhằm tăng cường hỏa lực tuyến đầu chống lại các mối đe dọa từ UAV đang phát triển của Ukraine, mới đây, Nga đã triển khai một lô hệ thống bắn tên lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek bản nâng cấp hoàn toàn mới. Ảnh: @militarnyi.
Hệ thống bắn tên lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek mới này được trang bị thêm bộ bảo vệ chống máy bay không người lái nâng cấp tuyệt đỉnh. Ảnh: @militarnyi.
Bộ chống máy bay không người lái này có mục đích bảo vệ Hệ thống bắn tên lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek khỏi cả hoạt động trinh sát trên không, và giúp hệ thống tránh luôn khỏi các cuộc tấn công trực tiếp bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine. Ảnh: @Army Recognition.
Có thể thấy, các đơn vị thiết giáp và pháo binh Nga đang được thiết kế lại, hoặc bổ sung thêm các hệ thống bảo vệ chủ động, công cụ tác chiến điện tử và bộ áo giáp công nghệ mới, nhằm mục đích chống lại máy bay không người lái. Ảnh: @Army Recognition.
Sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng tấn công nhanh cùng hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái mới được tích hợp sẽ giúp Hệ thống bắn tên lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek trở thành công cụ quan trọng trong kế hoạch duy trì vị thế của Nga trên chiến trường. Ảnh: @Известия.
Lần nâng cấp này trên Hệ thống bắn tên lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepek cũng phản ánh sự thay đổi lớn trong kế hoạch quân sự của Nga, nơi máy bay không người lái hiện được coi là mối nguy hiểm chính thay vì là mối phiền toái thứ yếu. Ảnh: @militarnyi.
#Nga #hệ thống TOS-1A Solntsepek #UAV

