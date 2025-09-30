Nắp nồi bẩn hóa sạch bóng nhờ chiêu úp ngược đơn giản

Chỉ với vài bước đơn giản, nắp nồi bẩn cứng đầu sẽ sạch bóng như mới mà không cần chà mạnh, giúp gian bếp luôn gọn gàng, sáng bóng.

Mỗi lần vào bếp, nỗi ám ảnh về nắp nồi bám dầu mỡ, khó vệ sinh khiến nhiều người “chùn tay”. Những khe kẽ nhỏ trên nắp nồi thường là nơi tích tụ vết bẩn cứng đầu nhất, và việc chà rửa bằng tay đôi khi vừa mất thời gian vừa không sạch hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ với vài mẹo nhỏ, việc làm sạch nắp nồi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa

Úp ngược nắp nồi – mẹo nhỏ nhưng quyền năng

Bí quyết đầu tiên là úp ngược nắp nồi khi đun. Trước hết, bạn nhỏ một ít nước rửa chén lên cả mặt trong và ngoài của nắp, sau đó thoa đều để lớp dầu mỡ dày được phá vỡ. Tiếp theo, chuẩn bị một nồi nước, thêm một ít giấm trắng vừa sát khuẩn vừa giúp làm mềm vết bẩn.

Bật bếp, đặt nắp nồi úp ngược lên miệng nồi và đun lửa lớn khoảng 3 phút, sau đó hạ lửa nhỏ thêm 3 phút. Hơi nước nóng kết hợp với giấm sẽ giúp dầu mỡ tự trôi xuống, len lỏi vào từng khe nhỏ mà bình thường khó làm sạch. Khi kết thúc, chỉ cần rửa lại nhẹ nhàng bằng nước, nắp nồi sẽ sáng bóng như mới, không còn một vết bẩn nào.

Hiệu quả của phương pháp này nhờ vào hơi nước nóng tăng khả năng tẩy rửa, đồng thời giấm bốc hơi làm mềm mảng bám cứng đầu. Việc úp ngược nắp giúp hơi nước tiếp xúc đều khắp bề mặt, len lỏi vào mọi ngóc ngách, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội mà không tốn sức.

Ảnh minh họa

Luộc nắp nồi – cách làm sạch sâu, đơn giản

Phương pháp thứ hai là luộc nguyên chiếc nắp nồi. Bạn cho nắp vào nồi lớn, thêm một ít baking soda, nước rửa chén và nước sạch. Đun sôi, các vết dầu mỡ sẽ từ từ bong ra. Khi nắp đã sạch bóng, hãy luộc lại một lần nữa với nước lọc để loại bỏ hoàn toàn cặn tẩy rửa, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

So với việc chà rửa thông thường, hai cách trên không chỉ nhẹ nhàng hơn mà còn sạch hơn nhiều, giúp giảm mệt mỏi mỗi lần dọn dẹp bếp núc.

Với hai mẹo nhỏ nhưng hiệu quả trên, việc làm sạch nắp nồi trở nên nhanh chóng, đơn giản và cực kỳ tiện lợi. Chỉ vài bước, bạn đã giải quyết triệt để nỗi lo về nắp nồi bẩn và giữ cho gian bếp luôn gọn gàng, sáng bóng. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ mẹo này với người thân, bạn bè để ai cũng có thể tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn giữ bếp sạch đẹp.