Mỹ nhân Philippines đoạt giải á hậu ở Việt Nam năm 2025 giờ ra sao?

Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, người đẹp từ Việt Nam trở về Philippines.