Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Philippines đoạt giải á hậu ở Việt Nam năm 2025 giờ ra sao?

Giải trí

Mỹ nhân Philippines đoạt giải á hậu ở Việt Nam năm 2025 giờ ra sao?

Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, người đẹp từ Việt Nam trở về Philippines.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngày 26/1, Chelsea Fernandez đáp chuyến bay từ Việt Nam về Philippines sau 1 tháng đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Ngày 26/1, Chelsea Fernandez đáp chuyến bay từ Việt Nam về Philippines sau 1 tháng đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Với vai trò Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea bận rộn hơn, có nhiều trách nhiệm hơn. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Với vai trò Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea bận rộn hơn, có nhiều trách nhiệm hơn. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Lịch trình của Chelsea dày đặc với các sự kiện, phỏng vấn báo chí. Hình ảnh của cô gắn liền với sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được nét gần gũi. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Lịch trình của Chelsea dày đặc với các sự kiện, phỏng vấn báo chí. Hình ảnh của cô gắn liền với sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được nét gần gũi. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Tổ chức Miss Cosmo cho biết, Á hậu Chelsea Fernandez sẽ có nhiều hoạt động khi trở về Philippines. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Tổ chức Miss Cosmo cho biết, Á hậu Chelsea Fernandez sẽ có nhiều hoạt động khi trở về Philippines. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Dự kiến, ngày 1/2, mỹ nhân Philippines sẽ trở lại Việt Nam. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Dự kiến, ngày 1/2, mỹ nhân Philippines sẽ trở lại Việt Nam. Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist gửi lời chúc đến á hậu khi cô trở về Philippines: "Chúc Chelsea Fernandez thật nhiều may mắn! Chúc bạn có một hành trình trở về quê nhà thật trọn vẹn và mọi điều tốt đẹp nhất". Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist gửi lời chúc đến á hậu khi cô trở về Philippines: "Chúc Chelsea Fernandez thật nhiều may mắn! Chúc bạn có một hành trình trở về quê nhà thật trọn vẹn và mọi điều tốt đẹp nhất". Ảnh: FB Chelsea Fernandez.
Tình bạn giữa Á hậu Chelsea Fernandez và Hoa hậu Yolina Lindquist được xây dựng từ những ngày cả hai cùng đồng hành tại cuộc thi. Từ đối thủ trong các vòng thi, hai mỹ nhân dần trở thành những người bạn thấu hiểu, luôn động viên và ủng hộ nhau. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Tình bạn giữa Á hậu Chelsea Fernandez và Hoa hậu Yolina Lindquist được xây dựng từ những ngày cả hai cùng đồng hành tại cuộc thi. Từ đối thủ trong các vòng thi, hai mỹ nhân dần trở thành những người bạn thấu hiểu, luôn động viên và ủng hộ nhau. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Á hậu Chelsea Fernandez và Hoa hậu Yolina Lindquist có nhiều khoảnh khắc thân thiết trong các hoạt động chung sau chung kết Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Á hậu Chelsea Fernandez và Hoa hậu Yolina Lindquist có nhiều khoảnh khắc thân thiết trong các hoạt động chung sau chung kết Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Chelsea và Yolina đều yêu mến Việt Nam. Trên trang cá nhân, Yolina từng bày tỏ: "Thật khó tin tôi đã ở Việt Nam tròn một tháng — một tháng ngập tràn tình yêu thương và sự ấm áp từ tất cả mọi người". Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Chelsea và Yolina đều yêu mến Việt Nam. Trên trang cá nhân, Yolina từng bày tỏ: "Thật khó tin tôi đã ở Việt Nam tròn một tháng — một tháng ngập tràn tình yêu thương và sự ấm áp từ tất cả mọi người". Ảnh: FB Yolina Lindquist.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Cosmo #Miss Cosmo 2025 #Á hậu Miss Cosmo #Chelsea Fernandez

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT